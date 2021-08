Harga Minyak Merosot karena Lonjakan Kasus Covid-19

Kamis, 19 Agustus 2021 | 06:48 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun 1% pada Rabu (18/8/2021) setelah penurunan 4 hari berturut-turut. Investor tetap khawatir tentang prospek permintaan bahan bakar karena lonjakan kasus Covid-19 di seluruh dunia dan meningkatnya penguatan dolar AS.

Minyak mentah Brent melemah 80 sen, atau 1,16% ke US$ 68,23 per barel. Minyak mentah WTI AS kehilangan US$ 1,13, atau 1,7%, menjadi US$ 65,46 per barel.

Indeks dolar AS naik 0,1%, mencapai level tertinggi sejak April. Harga minyak mentah sering bergerak terbalik terhadap dolar karena komoditas tersebut dihargai dalam dolar. Ketika mata uang AS menguat, membuat harga minyak lebih mahal.

Pasar minyak mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir karena meningkatnya infeksi Covid-19 yang disebabkan varian delta baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Beberapa negara telah memberlakukan kembali pembatasan perjalanan dan lalu lintas udara.

Pasar terbantu oleh penurunan persediaan minyak mentah AS 3,2 juta barel pekan lalu menjadi 435,5 juta barel, terendah sejak Januari 2020. Penurunan itu lebih besar dari perkiraan. Namun pasokan bensin naik moderat, yang membuat pasar tidak bergerak naik mengingat kekhawatiran virus corona.

"Pasar sedang terseret ke bawah akibat peningkatan persediaan bensin yang mengecewakan saat kami memasuki akhir pekan Hari Buruh," kata Presiden Lipow Oil Associates Andy Lipow, di Houston, Texas, mengacu pada hari libur AS 6 September.

Rata-rata 4 minggu dari keseluruhan produk AS yang dipasok ke pasar - ukuran permintaan - adalah 20,8 juta barel per hari, sejalan tingkat pra-pandemi dari 2019. Produk bensin yang dipasok adalah 9,5 juta barel per hari, hanya 1% di bawah level 2019. Permintaan bahan bakar AS terus meningkat sepanjang tahun karena konsumen telah melanjutkan aktivitas sejalan meningkatnya vaksinasi Covid-19.

