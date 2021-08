Harga Emas Naik karena Varian Delta, Investor Fokus Risalah Fed

Kamis, 19 Agustus 2021 | 07:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada perdagangan Rabu (18/8/2021) karena kekhawatiran penyebaran varian delta Covid-19 sehingga mendukung daya tarik emas batangan. Investor juga memantau risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve yang akan mengutangi stimulus tahun ini.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.787,50 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 6 Agustus di US$ 1.795,25 pada hari sebelumnya. Sementara harga emas berjangka AS naik tipis 0,1% menjadi US$ 1.790. "Sejak flash crash minggu lalu, emas telah diuntungkan dari beberapa short-covering yang signifikan," kata analis Independen Ross Norman.

Kekhawatiran varian delta Covid-19 yang menyebar cepat akan berdampak terhadap ekonomi global sehingga mengurangi selera investor terhadap aset berisiko seperti saham. Menambah kekhawatiran, penjualan ritel AS turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli. Hal ini membuat investor cenderung memilih aset aman seperti emas.

The Fed menerbitkan risalah pertemuan Juli tentang pengurangan program pembelian obligasi bulanan tahun ini. “Ke depan, sebagian besar peserta mencatat bahwa jika ekonomi berkembang secara luas seperti yang diantisipasi, mungkin tepat untuk mulai mengurangi pembelian aset tahun ini,” kata risalah tersebut.

Risalah mencatat ekonomi telah mencapai tujuan inflasi dan "hampir puas" dengan kemajuan pertumbuhan pekerjaan.

Namun risalah tersebut juga mencerminkan beberapa perpecahan di dalam The Fed. Beberapa anggota lebih memilih menunggu hingga awal 2022 untuk mulai mengurangi pembelian obligasi.

Pada Selasa (17/8/2021), Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan mungkin "masuk akal" untuk mulai mengurangi stimulus akhir tahun ini. Namun hal itu tergantung pada kemajuan di pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, harga perak naik 0,3% menjadi US$ 23,71 per ons, sementara platinum menguat 0,5% menjadi US$ 1.002,06.

Palladium naik 1% menjadi US$ 2.513,93, pulih dari level terendah dalam hampir 2 bulan yang dicapai Selasa.

Sumber: CNBC