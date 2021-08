Pelaku Pasar Cermati Rencana The Fed Kurangi Pembelian Obligasi

Kamis, 19 Agustus 2021 | 09:41 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— Pelaku pasar saham di Indonesia mencermati rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang akan mengurangi stimulus pembelian obligasi pada akhir tahun ini. Hal ini seiring membaiknya ekonomi, sehingga mendorong inflasi dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan riset Pilarmas Sekuritas, Kamis (19/8/2021), pengurangan pembelian obligasi dapat terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang pada tahun ini atau pada awal tahun depan. The Fed akan melakukan pertemuan lagi pada 21 - 22 September untuk membahas keputusan tersebut. Pertemuan tersebut dinilai akan menjadi titik balik, apakah keputusan pengurangan pembelian obligasi akan dilakukan atau justru Kepala The Fed Jeremoe Powell akan mengabaikan kembali pengurangan stimulus di pasar itu. “Kami melihat sejauh ini ada kemungkinan 60% The Fed akan mengumumkan mengenai penguranan pembelian obligasi, meskipun kami percaya Powell masih akan menahan pengurangan tersebut,” jelas Pilarmas Sekuritas.

Powell sendiri telah berjanji untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada dunia, ketika The Fed akan memulai taper tantrum. Oleh sebab itu dalam risalah tersebut dikatakan bahwa para pejabat tidak memiliki kesepakatan apa pun mengenai waktu dan nilai pengurangan pembelian obligasi serta time frame dalam proses normalisasi.

Namun para pejabat dikabarkan telah mendapatkan kata sepakat secara konsensus untuk jumlah komposisi yang akan dikurangi baik kepada obligasi maupun kepada hipotek agar pengurangan tersebut dapat proporsional.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat juga memperdebatkan mengenai inflasi yang dikhawatirkan berpotensi berada di bawah 2% dari target yang telah ditetapkan.

Di bidang tenaga kerja, para pejabat The Fed melihat adanya kemajuan, tetapi masih menunjukkan ketidakpastian karena banyaknya tenaga kerja yang hilang akibat pandemi. “Pilihan kebijakan mungkin akan bertambah, setelah Presiden AS Joe Biden mencoba untuk menaruh pejabat baru di Dewan pada awal tahun 2022 sebanyak empat orang baru,” jelas Pilarmas Sekuritas.

Sejumlah pejabat menekankan bahwa pekerjaan masih berada jauh di level sebelum pandemi. Namun kebijakan moneter yang akomodatif akan memulihkan pasar tenaga kerja menjadi lebih kuat.

