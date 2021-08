Menkominfo: Pemerintah Hadir Memastikan Industri Pinjol Aman

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:33 WIB

Oleh : Emanuel Kure / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan, pemerintah perlu hadir memastikan penyelenggaraan industri pinjaman online (pinjol) aman dan terpercaya. Untuk itu pemerintah mendukung industri financial technology (fintech) di Tanah Air sepanjang mentaati peraturan di Indonesia atau legal. Pemerintah telah menyediakan sejumlah payung hukum untuk mendukung aktivitas ini. Di sisi lain, pemerintah gencar melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat, sehingga cerdas beraktivitas di ruang digital, terutama mengakses pinjaman online (pinjol).

“Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) memahami betul bahwa masa depan industri fintech harus terus didukung dengan pemutakhiran di berbagai aspek. Sehingga, pemerintah perlu hadir memastikan penyelenggaraan industri pinjaman online yang aman dan terpercaya,” kata Johnny dalam webinar dengan tajuk “Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal” yang merupakan kerja sama Majalah Investor dengan Maucash dan Ada Kami, Kamis (19/8).

Menurut Johnny, pandemi Covid-19 telah meningkatkan adopsi teknologi di berbagai sektor. Termasuk sektor keuangan. Mengutip studi Bank Dunia pada 2020, disebutkan, pertumbuhan volume transaksi sebesar 11%, dan jumlah transaksi sebesar 13% pada perusahaan fintech global. Bank Dunia juga mencatat bahwa pertumbuhan volume transaksi ini tidak merata pada semua jenis fintech. Beberapa jenis perusahaan fintech mengalami pertumbuhan, seperti digital custody naik 36% dan digital payment meningkat 26%.

Namun, P2P lending mengalami penuruan transaksi hingga 8%. Hal ini sejalan tren peningkatan tunggakan utang yang meningkat hingga 9% dan kasus keterlambatan pembayaran yang meningkat hingga 14%. “Situasi di Indonesia memperlihatkan kondisi sebaliknya. Dimana industri peer to peer (P2P) lending di Indonesia tetap meningkat. Baik dari sisi pendanaan maupun dari penyaluran dana. Ini juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelanggara P2P lending fintech serta tingkat resiliensi industri yang lebih mumpuni,” ujar Johnny.

Johnny mengungkapkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2021, terdapat 121 penyelenggara P2P lending fintech di Indonesia. Distribusi pinjaman yang diberikan hingga Juni 2021 juga sudah menjangkau 25,3 juta masyarakat dengan total penyaluran sebesar Rp 14,79 triliun. “Angka ini meningkat dari Januari 2021 yang sebesar 24,7 juta masyarakat dan menyalurkan Rp 9,38 triliun. Jadi ada peningkatan yang signifikan walaupun porsinya belum besar dibandingkan dengan traditional banking lending,” ungkap Johnny.

Oleh karena itu, menurut Johnny, indutri fintech legal perlu didukung dengan pemutakhiran di berbagai aspek. Mengutip riset yang dilakukan asosiasi fintech Indonesia pada 2020, disebutkan, kemajuan fintech dapat didukung oleh pengembangan teknologi seperti, infrastruktur cloud, sistem elektronik Know Your Customer (KYC), hingga floor database. “Semuanya merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri P2P fintech, termasuk ancaman dari peneyedia pinjaman online tanpa izin/ilegal,” tegas Johnny.

Payung Hukum

Johnny menuturkan, pemerintah melalui OJK perlu hadir memastikan penyelenggaraan industri pinjaman online aman dan terpercaya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU yang telah diubah, yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari Informasi dan Transaksi Elektronik serta memfasilitasi pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Bagi yang melakukan pinjaman ilegal di sektor fintech, perlu dilakukan tindakan hukum tegas oleh aparat penegak hukum,” ucap Johnny.

Johnny menambahkan, regulasi teknis pengaturan penyelenggara P2P fintech yang terutang dalam peraturan OJK no 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasi teknologi informasi menjadi dasar tata kelola ekosistem P2P fintech. “Di samping peraturan tersebut, Kominfo melakukan tata kelola sistem elektronik yang melingkupi para penyelenggara jasa fintech sebagai penyelnggara sistem elektronok melalui perkominfo no 5 tahun 2020 tentang penyelanggara sistem elektronik serta ketentuan perubahannya, yaitu perkominfo no 5 tahun 2020 tersebut,” kata Johnny.

Melalui ketentuan ini, lanjut Johnny, Kemkominfo menerima beragam laporan dari Kementerian/Lembaga termasuk dari OJK untuk melakukan penutupan akses internet terhadap para penyelenggara jasa keuangan tanpa izin atau ilegal. “Penguatan regulasi tersebut perlu didukung dengan meningikatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber, serta penipuan dalam penyediaan layanan,” ungkap Johnny.

Studi Bank Dunia pada 2020 melaporkan bahwa industri fintech terutama di negara-negara berkembang memiliki tingkat risiko keamanan siber sebesar 19%, lebih besar dibandingkan negara maju yang sebesar 14%. “Upaya untuk memastikan masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan jasa pinjol dilakukan melalui beberapa langkah komprehensif. Yang meliputi, termasuk yang paling tegas adalah pemutusan akses terhadap para fintech ilegal, dan juga upaya literasi digital,” lanjut Johnny.

Johnny menuturkan, terhitung sejak 2018-17 Agustus 2021, telah dilakukan pemutusan akses terhadap 3.856 platfom fintech tanpa izin, termasuk P2P lending tanpa izin dengan koordinasi bersama OJK. Kemkominfo melakukan ini melalui kolaborasi dengan institusi-instutusi lembaga terkait.

Literasi Digital

Johnny mengungkapkan, masyarakat perlu diedukasi untuk memahami tentang aktivitas di ruang digital, termasuk terkait pinjaman online. Kemkominfo memiliki program gerakan literasi digital melalui siber kerasi, yang mencakup di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Kegiatan literasi digital yang ditargetkan sebanyak 12,4 juta peserta setiap tahun. Kegiatan ini sudah dimulai pada tahun ini. Diharapkan, dapat mencapai 50 juta peserta hingga akhir 2024,” katanya.

Johnny menambahkan, program literasi digital ini mengedepankan kurikulum empat pilar literasi digital, yaitu kecakapan digital dalam bermedia digital, berbudaya dalam bermedia digital, etika dalam bermedia digital, serta aman bermedia digital.

Johnny memahami, masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan bersama-sama. Upaya kolaborasi untuk menuntaskan permasalahan P2P lending fintech harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Tidak hanya fokus pada upaya pemutusan akses semata.

Sumber: Investor Daily