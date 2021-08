Smartfren Telecom Raih Peningkatan Pendapatan 15,05%

Jumat, 20 Agustus 2021 | 14:19 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) mencatatkan peningkatan pendapatan usaha hingga semester I-2021, di mana mengalami peningkatan 15,05% menjadi Rp 4,95 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 4,3 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Jumat (20/8/2021), perolehan pendapatan usaha dikontrubis dari segmen jasa telekomunikasi data yang meraih sebesar Rp 4,57 triliun dan jasa telekomunikasi non data sebesar Rp 136 miliar. Selain itu, juga dikotribusi dari jasa interkonesi sebesar Rp 89,73 miliar dan lain-lain Rp 153 miliar.

Total beban usaha yang diperoleh perseroan sebesar Rp 5 triliun, turun 2,7% dibandingkan semester I-2020 yang mencatatkan Rp 5,17 triliun. Perseroan mencatatkan rugi usaha Rp 82,74 miliar, turun 90,49% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 870 miliar.

Perseroan juga mencatatkan rugi sebelum pajak Rp 594 miliar, mengalami penurunan 58,68% dibandingkan dengan semester I-2020 yang dibukukan sebesar Rp 1,43 triliun. Sementarai itu, rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan berhasil dikurang menjadi Rp 451 miliar atau turun 63% dari rugi tahun sebelumnya Rp 1,22 triliun.

Sedangkan total aset perseroan hingga 30 Juni 2021 mencapai Rp 41,76 triliun, naik 7,97% dari 31 Desember 2020 yakni Rp 38,68 triliun. Sedangkan liabilitas sebesar Rp 29,15 triliun, naik 10,79% dari semula Rp 26,31 triliun dan total ekuitas naik 1,96% menjadi Rp 12,6 triliun dari sebelumnya Rp 12,36 triliun.

Sebelumnya, Smartfren Telecom melakukan konversi atas sejumlah Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham perseroan dengan nilai transaksi Rp 3,9 triliun. Aksi ini membuat salah satu pemegang OWK tersebut, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menambah kepemilikan di Smarfren menjadi 19,9% saham, dari sebelumnya 15%.

Smartfren melaksanakan konversi OWK II dan OWK III sebanyak 39 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan Rp 100 per saham. Pencatatan saham hasil konversi tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 12 April. Setelah transaksi ini, saham Smartfren yang tercatat di BEI seluruhnya mencapai 302,26 miliar saham.

Smartfren tidak menjelaskan detail pemegang OWK II dan III yang melakukan konversi. Namun, Dian Swastatika Sentosa berserta anak usaha menyatakan menukar OWK menjadi saham, yang membuat kepemilikan peseroan dan anak usaha di Smartfren bertambah menjadi 19,9%.

“Investasi ini akan dicatatkan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan nilai pasar saham tersebut,” kata Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Susan Chandra dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi, selain Dian Swastatika, pemegang OWK II dan III Smartfren per 31 Desember 2020 antara lain Neat Action Finance Ltd, PT Nusantara Indah Cemerlang, PT Andalan Satria Permai, dan Cascade Gold Ltd.

