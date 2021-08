Optimalisasi Aset, PTPN X Incar Pendapatan Rp 15 Miliar

Jumat, 20 Agustus 2021 | 20:23 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus melakukan optimalisasi aset dengan menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Optimalisasi aset ini diharapkan bisa menyumbang pendapatan Rp 15 miliar.

"Perseroan kini gencar melakukan optimalisasi aset untuk menangkap berbagai peluang bisnis yang ada dengan menjalin kerja sama dengan banyak pihak," kata Direktur PTPN X, Tuhu Bangun di Surabaya, Jumat (20/8/2021).

Tuhu mengatakan, perseroan telah menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk membangun tempat penampungan pasir di Sukowono. Kemudian, dengan IAIN Tulungagung untuk memanfaatkan tanah di Ngunut seluas 50 hektare (ha).

"Selanjutnya, pemanfaatan lahan di wilayah Kediri untuk akses pengembangan Bandara Kediri, dan optimalisasi Kebun Klaten seluas 10 ha yang dimanfaatkan untuk budidaya berbagai komoditi. Adapun revenue dari optimalisasi aset ini ditargetkan bisa mencapai Rp 15 miliar,” kata Tuhu.

Selain optimalisasi, PTPN X juga terus berupaya mengoptimalkan produksi gula. Sejak 20 Mei 2021 lalu PTPN X telah mengawali musim giling tahun 2021 dan dimulai di dua pabrik gula (PG) perseroan, yaitu PG Gempolkrep Mojokerto dan PG Ngadiredjo Kediri. Sampai 18 Agustus 2021, PTPN X telah memproduksi gula sebesar 146.823 ton dengan tebu digiling 2,07 juta ton, dan rendemen 7,41%.

"Angka produksi yang telah dicapai per 15 Agustus 2021 cukup baik. Sebagai upaya agar target tercapai, kami tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan setiap harinya, baik di sisi on farm maupun off farm. Pada sisi on farm, tebu yang masuk pabrik wajib memenuhi standar manis, bersih, segar (MBS), sehingga nantinya rendeman yang dihasilkan juga tinggi. Pada sisi off farm, jam berhenti dan losses terus ditekan dengan maksimal,” terangnya.

Menurut Tuhu, beberapa tantangan dihadapi oleh PTPN X pada musim giling tahun ini, diantaranya adalah kompetisi yang ketat dalam memperoleh bahan baku. Namun, PTPN X sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk pengamanan pasokan tebu.

"Setelah melewati satu bulan giling terlihat kinerja produksi tebu yang moncer dibanding tahun lalu baik dari jumlah gula yang dihasilkan, jumlah gula milik PTPN X dan rendeman yang naik dari tahun lalu. Berdasarkan parameter tersebut, PTPN X optimistis akan ada perbaikan dari komoditas tebu jika dibandingkan tahun lalu,” tutur Tuhu.

