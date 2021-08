Astronacci Gelar Trading Challenge Berhadiah Mobil Tesla

Jumat, 20 Agustus 2021 | 20:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astronacci International, perusahaan di bidang trading & research financial market, akan menggelar Trading Challenge Tesla pada 1 Oktober hingga 27 Desember 2021 mendatang.

Founder dan CEO Astronacci International Gema Goeyardi mengatakan Trading Challenge Tesla ini merupakan bentuk utama terima kasih kepada para trader yang telah mendukung perjalanan trading Gema dimulai modal US$ 50.000 hingga kini mencapai US$ 500.000 dalam 9 bulan lewat program The Billionaire Challenge. "Astronacci memberikan materi edukasi hingga memotivasi para trader untuk terus berjuang mencapai mipinya," kata Gema dalam pembukaan pendaftaran Trading Challenge Tesla secara virtual Jumat (20/8/2021).

Adapun produk yang ditradingkan pada ajang ini yakni forex, cryptocurrency, minyak, emas, perak, Indonesia stock & index serta US stock & index. Minimum deposit untuk mengikuti Trading Challenge Tesla hanya Rp 10 juta dengan hadiah total Rp 1,850 miliar. Hadiah utama berupa mobil lisrik Tesla Model 3 serta hadiah menarik lainnya seperti Honda Brio RS, Yamaha Xmax, Macbook Air, hinga iPhone 12.

Sebelum Trading Challenge Tesla dimulai, akan digelar Trader’s Camp yakni pelatihan gratis langsung dari Astronacci International selama 1 bulan.

Trading Challenge Tesla ini mengambil tema ‘Tesla Untuk Ibu’ mengingat periode kompetisi akan berlangsung hingga Desember yang bertepatan dengan Hari Ibu.

Untuk memenangkan Trading Challenge Tesla, trader dapat mengumpulkan tiket yaitu dengan aktif melakukan trading sebanyak-banyaknya atau dapatkan satu tiket setiap mengajak teman untuk ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Minimum deposit untuk mengikuti Trading Challenge Tesla ini hanya Rp 10 juta dengan withdrawal yang dapat dilakukan kapan saja.

