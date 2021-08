Pengelola Jalan Tol Sebut Penyesuaian Tarif Upaya Tingkatkan Pelayanan

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 14:33 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TJPJT) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) milik PT Waskita Toll Road yang mengelola ruas tol Pasuruan-Probolinggo, Mulya Setiawan menjelaskan, dengan diberlakukannya tarif baru, pemeliharaan ruas tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) dapat semakin meningkat, sehingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat terlaksana.

"Kami selalu melakukan pengelolaan dan pengecekan kondisi jalan tol secara berkala, di antaranya memastikan tidak ada endapan dalam drainase atau kerusakan jalanan, serta mengganti dan memperbaiki fasilitas jalan tol yang hilang atau rusak seperti pagar rumija dan reflektor. Kami harap dengan adanya penyesuaian tarif ini, kualitas pengelolaan kami juga semakin baik, agar keamanan dan keselamatan pengguna jalan selalu terjaga,” ungkap Mulya dalam keterangan persnya, Sabtu (21/8/2021).

Tarif ruas tol Pasuruan-Probolinggo Seksi I – III (IC Grati – IC Probolinggo Timur) telah dilakukan penyesuaian pada 19 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 903/KPTS/M/2021 tanggal 26 Juli 2021, serta UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 48 ayat 3 dinyatakan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol untuk dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Mulya menambahkan, saat ini mayoritas kerusakan pada jalan tol disebabkan oleh kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) yang melintas. Dikarenakan banyaknya jumlah kendaraan ODOL yang melintas, ini meningkatkan daya rusak jalan tol, sehingga biaya pemeliharaan semakin mahal. "Oleh karena itu, kami mendukung program Kempupera yaitu zero ODOL 2021 pada jalan tol,” tegas Mulya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taufik Alami menyatakan, secara umum masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dan pentingnya ruas Pasuruan-Probolinggo. Ruas ini sangat memudahkan akses transportasi, khususnya akses menuju Bromo. Terlebih karena Kabupaten Probolinggo merupakan area transit ke arah Lumajang dan Situbondo.

"Mudah-mudahan di kedepannya ruas Pasuruan-Probolinggo bisa tembus ke Jalur Pantura, supaya semakin banyak daerah yang terkoneksi,” jelas Taufik.

Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Probolinggo, Dian Festy Anggraeni turut menjelaskan keberadaan ruas Pasuruan-Probolinggo telah meningkatkan permintaan investasi di Kabupaten Probolinggo, baik untuk sektor wisata maupun industri.

"Dengan adanya ruas Pasuruan-Probolinggo telah mempermudah akses menuju kota Probolinggo, Lumajang, serta ke area pariwisata. Ruas jalan tol ini merupakan katalis dalam membangun kota Probolinggo,” papar Dian.

Sumber: Investor Daily