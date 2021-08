Pemulihan Ekonomi 2022 Tergantung Seberapa Cepat Vaksinasi Selesai

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 15:29 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Universitas Indonesia yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2022 yang disampaikan pemerintah sangat bergantung pada seberapa cepat program vaksinasi Covid-19 selesai dan terbentuk herd immunity. Tanpa ada percepatan vaksinasi, pola pemulihannya masih akan sama seperti di 2021.

Sebelumnya dalam rancangan APBN 2022, asumsi pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,0% - 5,5%. Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3%. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.350 per US dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

“Tahun 2022 akan seperti apa? Pertanyaan saya, kita bisa gak selesai vaksinasi kira-kira triwulan I 2022 ? Kalau bisa, saya optimistis pertumbuhannya akan di atas 5%,” kata Chatib Basri dalam diskusi virtual bertajuk “Wajah Ekonomi Pandemi Kita”, Sabtu (21/8/2021).

Sebaliknya, bila herd immunity tidak juga terbentuk pada triwulan I 2022, pola pemulihan ekonomi Indonesia akan seperti huruf W (W-shape) seperti saat ini, di mana pada satu titik akan mengalami pemulihan ekonomi dengan kurva pertumbuhan yang meningkat, namun kembali menurun dan selanjutnya naik lagi.

“Kalau vaksin rollout-nya delay, maka di 2022 kita masih akan melihat pola yang sama (dengan 2021), di mana ada pada kisaran 3,5% sampai 4,5%,” kata Chatib.

Untuk ekonomi di 2021, Chatib juga melihat angka pertumbuhan ekonomi 7,07% (YoY) di triwulan II tidak akan terjadi lagi pada dua triwulan berikutnya. Di triwulan III 2021 ia memprediksi akan terjadi penurunan, kemudian kembali naik di triwulan IV 2021.

“Sepanjang 2021, kita bicara angka (pertumbuhan ekonomi) di sekitar 3,5% sampai 4,5%, tergantung dari kondisi,” kata Chatib.

