ITDC Fasilitasi Kegiatan Vaksinasi Massal "Mandalika Goes to Green Zone"

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 22:11 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), memfasilitasi kegiatan vaksinasi massal dengan tajuk “Vaksinasi Mandalika Goes To Green Zone” bagi 3.000 orang peserta, di kawasan The Mandalika, Sabtu, 21 Agustus 2021. (Foto: Dok. ITDC)

Mandalika, Beritasatu.com - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), memfasilitasi kegiatan vaksinasi massal bagi 3.000 orang, guna mewujudkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika atau The Mandalika dan sekitarnya sebagai green zone destination atau destinasi bebas covid-19, Sabtu (21/8/2021).

Kegiatan vaksinasi massal ini sekaligus sebagai persiapan dalam menyambut event balap motor internasional FIM Motul Superbike World Championship atau WSBK di Mandalika International Street Circuit pada November mendatang.

BACA JUGA Dukung Ajang MotoGP, ITDC Percepat Pembangunan The Mandalika

Adapun 3.000 peserta vaksinasi covid-19 dengan tajuk "Vaksinasi Mandalika Goes To Green Zone" ini, terdiri dari masyarakat desa penyangga The Mandalika, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, warga negara asing (WNA), dan mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, yang tinggal dan bekerja atau berusaha di kawasan The Mandalika dan sekitarnya.

Kegiatan vaksinasi ini disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno secara virtual, dan dihadiri oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer, dan Direktur Operasional & Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo.

BACA JUGA ITDC Vaksinasi 8.000 Pekerja Pariwisata Kawasan The Nusa Dua

Sandiaga menyampaikan, pihaknya telah meneruskan kepada Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan tentunya kepada Kapolri bahwa kedepan seluruh perhatian dan aktivitas adalah mendorong vaksinasi di Mandalika.

"Hal ini untuk memenuhi persyaratan dari Bapak Presiden dalam menyambut event WSBK, tingkat vaksinasi di NTB harus mencapai tingkat yang lebih tinggi. Satu bulan sebelum WSBK kita harus pastikan pra-kondisi yang diminta Presiden tersebut sudah kita peroleh untuk menyukseskan event WSBK ini," kata Sandiaga, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (21/8/2021).

Oleh karena itu, lanjut Sandiaga, semua pihak akan menggenjot vaksinasi di NTB khususnya Mandalika. "Saya dukung 100%, dengan pola kolaborasi, per hari ini sudah 200.000 masyarakat yang tervaksinasi di lingkup parekraf di NTB dengan target 450.000 pada September 2021. Vaksinator sudah siap, jumlah vaksin cukup. Mari tebarkan optimisme, insyaallah WSBK tentunya sebagai tugas mulia, akan kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Sandiaga.

BACA JUGA PP Presisi Selesaikan Lintasan Sirkuit Mandalika

Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer mengatakan, ITDC mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan vaksinasi Mandalika Goes To Green Zone sebagai langkah preventive dari Polda NTB dalam upaya mendukung pemerintah menanggulangi penyebaran covid-19.

"ITDC siap mendukung dan mendampingi pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam kegiatan vaksinasi untuk mencapai target 20.000 vaksin per hari," kata Abdulbar.

BACA JUGA ITDC Fokus Kembangkan Destinasi Wisata Kelas Dunia

Sebelumnya ITDC telah menyelesaikan vaksinasi bagi 1.200 pekerja pariwisata di The Mandalika, terdiri dari tenaga kerja perhotelan, pegawai ITDC, tenaga keamanan, petugas kebersihan, tenaga proyek, Badan SAR Nasional, dan pegawai SPBU The Mandalika.

Kegiatan vaksinasi yang berlangsung 30 Maret-1 April 2021 untuk dosis pertama dan 28-30 April dan 4 Mei 2021 untuk dosis kedua tersebut diselenggarakan oleh ITDC bekerja sama dengan dinas pariwisata NTB, dinas kesehatan NTB, Puskesmas Kuta, serta Mandalika Hotel Association (MHA).

BACA JUGA Pensiun dari MotoGP, Berikut Perjalanan Karier Rossi

"ITDC memiliki komitmen untuk mendukung penyelesaian vaksinasi sebagai salah satu syarat penyelenggaraan WSBK pada November ini. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target vaksinasi di NTB khususnya The Mandalika dapat segera tercapai sehingga kita dapat menggelar balapan berkelas internasional di The Mandalika dan membangkitkan kembali pariwisata Indonesia khususnya NTB," tutup Abdulbar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com