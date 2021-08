Taper Tantrum Bayangi Pergerakan IHSG Pekan Ini

Senin, 23 Agustus 2021 | 05:10 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini akan bergerak pada rentang 5.926 hingga 6.050 dengan potensi melemah. Proyeksi ini sejalan dengan volatilitas yang bertambah akibat kebijakan pengurangan pembelian obligasi (taper tantrum) dari bank senral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed).

Analis PT Pilarmas Investindo Sekuritas Maximililanus Nico Demus menjelaskan, pergerakan indeks akan ditentukan oleh pertemuan The Fed di Jackson Hole yang mengindikasikan bahwa akan ada pengurangan pembelian obligasi. Hal ini diperkuat dengan hasil FOMC pada akhir pekan lalu yang menyebutkan sekitar ¾ dari para pejabat The Fed menyetujui kebijakan itu. “Kondisi ini akan memberikan tekanan pada emerging market,” jelas Nico Senin (23/8/2021).

Nico melanjutkan, taper tantrum yang lebih cepat dari perkiraan, seharusnya ditanggapi investor dengan tenang dengan tetap mencermati situasi. Misalnya, lakukan akumulasi beli saat pasar terkoreksi. Pasalnya, volatilitas pada pekan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga September 2021 mendatang. “Secara psikologis, batas bawah indeks berada di level 6.000, tetapi secara rentang toleransi, IHSG masih berpotensi turun hingga di bawah level 5.900,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Nico, selama indeks tidak menurun di bawah level 5.900, masih ada potensi penguatan. Selain sentimen utama yang sebelumnya disebutkan, indeks pekan ini juga akan dipengaruhi beberapa data pasar seperti Chicago Fed Nat Activity Index dan penjualan rumah baru di Amerika Serikat (AS) yang diproyeksi naik.

Masih dari negara yang sama, rilis terbaru menyebutkan bahwa data PMI Manufacturing, PMI Services dan PMI Composite dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang diproyeksikan menurun. Hal ini akan berpengaruh bagi pergerakan indeks pekan ini.

Sedangkan dari dalam negeri, tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru menjadi kebijakan yang ditunggu oleh para pelaku pasar sejak lama, sehingga dapat memberikan guidance kepada para bank digital secara utuh.

Untuk diketahui, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ketiga POJK ini diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan.

Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.

Tiga POJK itu yakni, POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Menanggapi kebijakan itu, Head Of Equity Research BNI Sekuritas Kim Kwie Sjamsudin menjelaskan, emiten bank pelat merah seperti BRI memiliki potensi digitalisasi yang besar. Lantaran, BBRI memiliki sumber daya yang lengkap seperti didukung oleh skala, modal, jaringan dan satelit. “Saat ini, BBRI memfokuskan kembali bisnisnya pada segmen mikro, menggabungkan strategi offline-online adalah cocok bagi bank to tap unbankable population,” kata Kim.

Adapun secara terpisah, Analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani mengatakan, dengan adanya POJK ini menaikkan level entry barrier bagi pemain baru yang ingin masuk ke industri perbankan, karena membutuhkan modal besar untuk mendirikan sebuah bank baru.

Sementara seiring terlihatnya indikator inflow pada saham blue chips, dapat dimanfaatkan investor dengan melakukan buy on weakness pada saham-saham seperti ASII, TLKM, BBRI, dan BMRI.

