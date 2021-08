Berdikari Didorong Perkuat Ekosistem Daging dan Ayam Nasional

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:09 WIB

Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) Erick Thohir berharap PT Berdikari (Persero) sebagai anggota BUMN klaster pangan memperkuat ekosistem daging dan ayam nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada impor.

"Saya berharap akan terjadi perubahan transformasi di Berdikari dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana Berdikari bisa memperbaiki ekosistem daging nasional, ayam nasional agar kita tidak terus hanya mengimpor etapi kita harus memperbaiki ekosistem," ujar Erick Thohir dalam peluncuran produk BeBest dan HUT ke-55 Berdikari secara virtual di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Erick menegaskan dirinya tidak antiimpor, tetapi mendorong perbaikan ekosistem melalui BUMN sebagai lokomotif pembangunan. "Saya tidak antiimpor, tetapi tentu ekosistem di Indonesia harus kita perbaiki bagaimana Berdikari harus menjadi lokomotif penyeimbang daging dan ayam. Saya berharap ada perubahan yang signifikan," kata Erick.

Erick Thohir juga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada Berdikari. "Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Berdikari (Persero) yang ke-55," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya berharap dengan semakin bertambahnya usia dan kehadiran di segmen ritel, akan membuat Berdikari lebih mampu memuarai hasil peternakan, pertanian, dan pangan nasional. "Hal tersebut menjadi modal menuju BUMN yang mempunyai daya saing global," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Berdikari resmi meluncurkan merek BeBest sebagai solusi produk olahan berkualitas yang terjangkau. Kegiatan yang merupakan rangkaian akhir ulang tahun ke-55 Berdikari tersebut juga memperkenalkan outlet distribusi bernama Gerai Daging Berdikari.

BeBest yang berarti persembahan terbaik Berdikari (Berdikari Best) dan Gerai Daging Berdikari mewakili upaya BUMN perternakan tersebut untuk memperkuat kehadiran di tengah masyarakat demi misi Indonesia Bergizi.

Direktur Utama PT RNI (Persero) sebagai Ketua BUMN klaster pangan Aref Prasetyo berharap kegiatan peluncuran produk dan outlet distribusi semakin memperkuat peran Berdikari sebagai penyedia pangan protein hewani kebanggaan Indonesia serta BUMN Klaster Pangan sebagai penyedia kebutuhan pangan yang inovatif. “Hari ini sektor peternakan, melalui pengembangan produk retail be best setelah sebelumnya dari sektor pertanian kami hadirkan beras Rania.” Jelas Arief pada kesempatan peluncuran produk Be Best Berdikari.

Arief menambahkan bahwa dengan persiapan menuju Holding BUMN Pangan, RNI telah mempersiapkan inovasi beberapa produk retail pangan untuk kebutuhan pangan pokok masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani/nelayan/peternak karena selama ini nilai tukar mreka masih relatif kecil.

Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara mengatakan Berdikari sebagai BUMN hadir untuk mewujudkan Indonesia Bergizi. "Oleh karena itu, kami memilih puncak rangkaian kegiatan ulang tahun ke 55 dengan memperkenalkan BeBest dan Gerai Daging Berdikari,” kata dia kegiatan peluncuran dari fasilitas cold storage baru yang berlokasi di areal pergudangan Berdikari Logistik Indonesia di Yos Sudarso, Jakarta.

Harry menyatakan bahwa terjun ke segmen ritel melanjutkan langkah Berdikari untuk menjadi BUMN yang tidak hanya sekedar hadir bagi masyarakat, tetapi mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah. Selain menawarkan produk olahan BeBest mulai sosis, kornet, nugget, hingga karkas ayam utuh yang berkualitas dan terjangkau, Berdikari juga menawarkan skema kemitraan serta reseller.

Berdikari hadir di tengah peternak rakyat melalui program kemitraan ayam broiler, baik di pembibitan (parent stock) hingga ke ayam siap jual (final stock). Sementara bagi masyarakat, Berdikari menawarkan program reseller freezer point yang berpotensi menambah penghasilan rumah tangga perorangan hingga UMKM. Inisiatif yang dilakukan Berdikari tidak terlepas dari upaya untuk terus memperkuat peran BUMN klaster pangan serta meningkatkan kinerja persero.

Hingga semester I tahun 2021 laba Berdikari secara konsolidasi mencapai Rp 49,10 miliar yang didukung penjualan Rp 759,91 miliar. Adapun total aset pada akhir Juni 2021 mencapai Rp 967,87 miliar.

Sumber: ANTARA