Bursa Asia Naik, Hang Seng Bangkit dari Pelemahan

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin (23/8/2021) karena indeks Hang Seng Hong Kong bangkit kembali setelah jatuh pekan lalu.

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 1,81% pada Senin siang setelah saham raksasa teknologi Tiongkok Tencent naik hampir 3%. Pelemahan besar pekan lalu membuat indeks Hang Seng anjlok 20% di bawah level tertinggi pertengahan Februari 2021 karena ketidakpastian peraturan mengaburkan prospek perusahaan teknologi Tiongkok.

Saham Tiongkok Daratan juga naik, dengan komposit Shanghai menguat 1%, sedangkan komponen Shenzhen bertambah 1,434%.

Nikkei 225 di Jepang naik 1,82%, sementara indeks Topix melonjak 1,9%.

Kospi Korea Selatan bertambah 1,52%. Saham LG Chem jatuh sekitar 10%. Pada Jumat, General Motors mengatakan sedang memperluas penarikan Chevrolet Bolt EVs setelah menemukan cacat manufaktur pada sel baterai tertentu yang diproduksi di fasilitas manufaktur LG.

Di Australia, S&P/ASX 200 naik tipis 0,29%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 1,49%.

Kenaikan bursa Asia-Pasifik Senin terjadi setelah tekanan jual pada minggu lalu. Kekhawatiran seperti potensi tapering oleh Federal Reserve AS serta penyebaran varian delta Covid-19 terus membebani sentimen investor.

Minyak melonjak hampir 2%

Harga minyak naik di perdagangan Asia Senin siang. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 1,73% menjadi US$ 66,31 per barel dan minyak mentah berjangka AS WTI naik 1,71% menjadi US$ 63,20 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,313.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,87, lebih kuat dari level di atas 110. Dolar Australia berada di US$ 0,716, setelah turun minggu lalu dari di atas US$ 0,729.

Sumber: CNBC