OneConnect Perkuat Aplikasi P2P Ringan untuk Permudah Pinjaman

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Aplikasi pinjaman peer to peer (P2P) Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ringan, merilis teknologi pinjaman digital yang dikembangkan OneConnect Financial Technology Co, Ltd (One Connect), penyedia platform layanan technology as a service bagian dari Ping An Group. Langkah ini untuk mempermudah pelayanan pinjaman online yang aman dan mudah bagi masyarakat Indonesia.

"OneConnect adalah partner yang sempurna untuk institusi finansial yang membutuhkan teknologi terkini untuk membuat proses pinjaman semakin mudah, dengan tetap melindungi perusahaan kami dari kerugian dan potensi penipuan. Di waktu yang sama, kami dapat menyediakan layanan terbaik dan lancar bagi para pelanggan,” kata CEO dan Presiden Direktur Ringan, Yudhono Rawis dalam keterangan tertulisnya Senin (23/8/2021).

BACA JUGA Menkominfo: Pemerintah Hadir Memastikan Industri Pinjol Aman

OneConnect menyediakan solusi digital untuk otomatisasi dan simplifikasi proses di dalam aplikasi Ringan, mulai proses awal, pengaturan pengajuan pinjaman, hingga penagihan pembayaran, penilaian risiko dan laporan akhir.

Aplikasi Ringan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegent/AI) pencegah penipuan milik OneConnect untuk melangsungkan proses know your customer (KYC) secara elektronik. Teknologi ini digunakan di seluruh pusat data lokal untuk memastikan pengalaman terbaik dan standar keamanan tertinggi bagi pelanggan. Teknologi tersebut juga ini mampu memaksimalkan produktivitas, mempercepat penilaian dan meminimalisir potensi dan risiko penipuan. "Aplikasi Ringan sudah melayani lebih 200.000 pelanggan dan mencairkan total pinjaman tunai lebih dari Rp 10 miliar," kata Yudhono.

BACA JUGA Literasi Keuangan Kunci Berantas Pinjol Ilegal

CEO dan Presiden Direktur PT OneConnect Financial Technology Indonesia, Yao Jing menambahkan, perusahaan senang menyaksikan berbagai kemungkinan teknologi untuk mendemokratisasi dunia pinjaman di Indonesia dan Asia. Dengan ini, Ringan dapat menilai dan melayani lebih banyak masyarakat Indonesia dengan lebih efisien. "Kolaborasi ini akan mendorong digitalisasi dunia perbankan tradisional dan memberikan inklusi finansial yang lebih baik untuk Indonesia,” kata dia.

Di Indonesia, OneConnect juga bekerja sama dengan perusahaan raksasa Sinarmas untuk membangun sistem pinjaman retail. OneConnect memberdayakan banyak bank besar di Asia dalam proses digitalisasi perbankan dan sistem peminjaman mereka. Sinergi dengan Bank RHB di Malaysia berhasil mengembangkan platform omnichannel untuk digitalisasi sistem pinjaman bagi UMKM secara menyeluruh. Di Filipina, OneConnect bersama dengan UBX, perusahaan teknologi finansial dari Union Bank of the Philippines, mengembangkan SeekCap, platform pinjaman cerdas pertama di Filipina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com