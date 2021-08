Vaksin Pfizer-BioNTech Dapat Izin Penuh FDA, Wall Street Melesat

Selasa, 24 Agustus 2021 | 06:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/8/2021). Saham-saham terkait pembukaan kembali ekonomi menguat setelah Food and Drug Administration (AS) menyetujui vaksin Covid-19 untuk pertama kalinya.

S&P 500 naik 0,8% ke 4.479,53. Dow Jones Industrial Average naik 0,6% ke 35.335,71. Nasdaq naik 1,5% ke rekor tertinggi 14.942,65.

BACA JUGA Wall Street Melemah di Tengah Sentimen Tapering dan Varian Delta

FDA memberikan izin penuh untuk vaksin Pfizer-BioNTech yang memiliki dua dosis. Saham Pfizer naik 2,4%, BioNTech naik 9,5%, Moderna ikut kecipratan naik 7,5%. Sementara itu, Trillium Therapeutics naik 188% setelah dilaporkan akan diakuisisi Pfizer.

Saham pariwisata juga bereaksi positif. Delta Airlines naik 2,8%, American Airlines naik 3,3%, Carnival naik 3,9%, dan Norwegian Cruise Line naik 4,2%.

Saham-saham energi menguat setelah harga minyak mentah rebound. Diamondback Energy naik 5.9%, Devon Energy naik 6%, Occidental Petroleum naik 6,9%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com