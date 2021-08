Bursa Eropa Rebound dari Koreksi Pekan Lalu

Selasa, 24 Agustus 2021 | 06:52 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/8/2021). Pelaku pasar menantikan pertemuan the Federal Reserve AS di Jackson Hole pada Kamis nanti.

Indeks Stoxx600 Eropa naik 0,66%, DAX Jerman naik 0,28%, FTSE Inggris naik 0,3%, CAC Prancis naik 0,86%, FTSE MIB Italia naik 0,49%.

Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin (23/8/2021) karena indeks Hang Seng Hong Kong bangkit kembali setelah jatuh pekan lalu.

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 1,81% pada Senin siang setelah saham raksasa teknologi Tiongkok Tencent naik hampir 3%. Pelemahan besar pekan lalu membuat indeks Hang Seng anjlok 20% di bawah level tertinggi pertengahan Februari 2021 karena ketidakpastian peraturan mengaburkan prospek perusahaan teknologi Tiongkok.

Pelaku pasar menantikan pertemuan the Fed di Jackson Hole yang akan dilakukan secara virtual mulai Kamis hingga Jumat. Pertemuan tahunan ini di antaranya akan membahas mengenai rencana tapering stimulus US$ 120 miliar per bulan.

Minggu lalu pasar modal Eropa mengalami pekan terburuk sejak Februari. Investor terus memantau perkembangan varian delta, kebijakan moneter global, dan sentimen pengawasan perusahaan teknologi Tiongkok.

Data awal PMI zona Eropa yang dirilis IHS Markit menunjukkan sektor jasa dan manufaktur turun ke 59,5 pada bulan Agustus dari 60,2 di bulan Juli. Di Inggris, data awal dari IHS Markit/CIPS menunjukkan PMI komposit turun ke 55,3 di Agustus dari 59,2 bulan Juli.

Sumber: CNBC.com