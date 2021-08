Susul Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menguat

Selasa, 24 Agustus 2021 | 08:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Selasa (24/8/2021), menyusul Wall Street yang sebelumnya juga ditutup menguat.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,04% ke 27.780,77, S&P/ASX 200 naik 0,34% ke 7.515,1, Kospi Korsel naik 1,35% ke 3.131,76.

Di Jepang, saham Softbank Group naik lebih dari 2% di awal perdagangan.

Pelaku pasar Asia memantau pergerakan saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dual-listing seperti Alibaba dan JD.com. Reuters melaporkan Komisi Sekuritas AS (SEC) mengeluarkan kebijakan keterbukaan baru terhadap perusahaan Tiongkok yang ingin terdaftar di Wall Street.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (23/8/2021). Saham-saham terkait pembukaan kembali ekonomi menguat setelah Food and Drug Administration (AS) untuk pertama kalinya memberikan izin penuh kepada vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech.

S&P 500 naik 0,8% ke 4.479,53. Dow Jones Industrial Average naik 0,6% ke 35.335,71. Nasdaq naik 1,5% ke rekor tertinggi 14.942,65.

Setelah sempat terkoreksi tujuh sesi berturut-turut, harga minyak mentah dunia menguat pada akhir perdagangan Senin (23/8/2021), ditopang melemahnya nilai tukar dolar dan spekulasi berakhirnya aksi jual.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 5,48% ke US$ 68,75 per barel, sementara WTI naik 5,6% ke US$ 65,64 per barel.

Sumber: CNBC.com