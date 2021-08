Pemulihan Neraca Perdagangan Menjadi Fokus Pelaku Pasar

Selasa, 24 Agustus 2021 | 09:17 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Kinerja pemulihan dari neraca perdagangan menjadi fokus pelaku pasar guna mendukung tren pertumbuhan ekonomi ke depan. Defisit transaksi berjalan diperkirakan berpotensi melebar hingga akhir 2021, namun defisit neraca perdagangan tetap dalam level yang terkendali.

Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (24/8/2021), kinerja saat ini menunjukkan bahwa akun eksternal cukup sehat dalam mendukung stabilitas Rupiah. Pada lain sisi kekhawatiran terkait dengan penarikan stimulus moneter atau tapering oleh the Fed meningkat akhir-akhir ini, dampak yang ditimbulkan tidak akan sedalam taper tantrum pada 2013.

Surplus barang di neraca transaksi berjalan diperkirakan akan menyusut di tengah kemajuan pemulihan ekonomi Indonesia dan percepatan vaksinasi Covid-19. Penurunan surplus cenderung lebih bertahap dari yang diantisipasi sebelumnya karena pengenaan PPKM level 3-4 mempertahankan surplus neraca perdagangan untuk beberapa waktu.

Kemudian, kinerja ekspor diperkirakan tetap solid karena harga komoditas yang relatif tinggi dan pemulihan ekonomi global yang semakin cepat. Sementara, kinerja impor diperkirakan akan tertahan pada Juli hingga Agustus 2021 karena penerapan pembatasan masyarakat yang ketat.

“Secara keseluruhan, kami menurunkan perkiraan CAD 2021 dari -1,88% dari PDB menjadi 1,06% dari PDB. Itu tetap relatif lebih sempit daripada tingkat rata-rata 5 tahun pra-pandemi sebesar -2,22% dari PDB,” jelas Pilarmas Sekuritas.

Surplus neraca dagang diproyeksikan mencapai kisaran US$ 5 miliar hingga US$ 7 miliar pada 2021, capaian terebut naik dari surplus US$ 2,6 miliar pada 2020. Berdasarkan data pada kuartal II-2021, Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 0,4 miliar. Dengan perkembangan ini posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencapai US$ 137,1 miliar, relatif sama dibandingkan posisi pada akhir Maret 2021.

Adapun Bank Indonesia mencatat, transaksi berjalan pada kuartal II/2 mengalami defisit sebesar US$ 2,2 miliar atau setara dengan 0,8% dari PDB, meningkat jika dibandingkan dengan defisit sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,4% dari PDB pada kuartal sebelumnya.

Sejalan dengan itu, transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar US$1,9 miliar atau mencapai 0,7% dari PDB, melanjutkan capaian surplus pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.

Sumber: Investor Daily