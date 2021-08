Investasi Logistik Asia Pasifik Diperkirakan Rp 860 T pada 2025

Selasa, 24 Agustus 2021 | 14:21 WIB

Oleh : Imam Muzakir / WBP

Jakarta, Beritasatu.com -Investasi di sektor logistik dan real estat industri di Asia Pasifik diperkirakan ada kenaikan berlipat ganda dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Hal ini didorong keinginan investor meningkatkan eksposur aset tersebut.

Laporan JLL berjudul A New Trajectory for Logistics Real Estate in Asia Pacific memperkirakan volume investasi logistik dan industri di Asia pasifik ini akan meningkat menjadi US$ 50-US$ 60 miliar (Rp 719 triliun - Rp 860 triliun) pada 2023-2025 dari US$ 25-US$ 30 miliar pada tahun 2019-2020. Segmen yang tumbuh signifikan yakni logistik dan bangunan industri, seperti pergudangan, supply chain dan fasilitas manufaktur karena meningkatnya kepercayaan pengguna di sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring berkembangnya layanan e-commerce dan logistik pihak ketiga (3PL), komposisi keterlibatan investor dan pengguna dalam real estat logistik dan industri telah berubah secara signifikan. “Perubahan struktural terhadap alokasi aset dan jaringan supply chain di seluruh Asia Pasifik telah meningkatkan permintaan investor dan pengguna di sektor logistik,” kata Head of Logistics and Industrial, Asia Pacific, JLL, Tom Woolhouse, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/8/2021).

Meningkatnya investasi real estat di sektor logistik dan industri, kata Tom, mencerminkan perubahan strategi yang diterapkan pengguna untuk aset dengan kualitas tinggi dan pergeseran komposisi pengguna dari ekonomi baru yang sebagian besar dipengaruhi pertumbuhan e-commerce dan supply chains yang didukung teknologi.

Semakin bertumbuhnya portofolio dan sejumlah transaksi besar, serta beberapa faktor ekonomi makro berkontribusi pada meningkatnya volume investasi. Populasi perkotaan di Asia Pasifik diperkirakan akan meningkat 41 juta per tahun antara tahun 2020 - 2025. Pada periode yang sama, akan ada 760 juta orang kelas menengah baru dan pendapatan akan tumbuh 4% per tahun. Hal ini memperlihatkan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk sektor tersebut.

“Kita sudah melihat transaksi portofolio di sektor logistik Indonesia pada 2 tahun terakhir. Selain itu, kita yakin akan ada beberapa transaksi investasi lainnya pada sektor ini karena para investor, baik asing maupun lokal mengganggap bahwa sektor logistik & industrial adalah yang paling bertahan di masa pandemi," ujar Head of Logistics & Industrial, JLL Indonesia, Farazia Basarah.

Menurut riset JLL, aset logistik yang dikelola investor bertambah dua kali lipat pada tahun 2020 dan akan terus naik pada tahun 2021. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah transaksi besar di sektor logistik dan industrial Asia Pasifik mencapai rekor tertinggi, termasuk akuisisi portofolio Blackstone Milestone di Australia oleh ESR, meski imbal hasil berada dalam tekanan selama 12 bulan terakhir, melampaui penurunan suku bunga.

Head of Research, JLL Indonesia, Yunus Karim menilai bahwa sektor logistik dan industrial akan terus bertumbuh di Indonesia mengingat ketersediaan pasokan gudang modern masih terbatas dan terkonsentrasi di Jabodetabek. “Investor lokal maupun asing masih terlihat aktif dalam menjelajahi peluang-peluang yang ada untuk berinvestasi di sektor ini,” kata Yunus Karim.

Sumber: Investor Daily