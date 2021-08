15 Bank Raih Penghargaan 2021 versi Majalah Investor

Selasa, 24 Agustus 2021 | 16:41 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 15 bank umum nasional terpilih menjadi Bank Terbaik Tahun 2021 versi Majalah Investor. Predikat terbaik diperoleh setelah bank-bank tersebut lolos seleksi awal dan selanjutnya unggul dalam tahap pemeringkatan berdasarkan pengelompokan modal inti. Tiap kelompok ditetapkan tiga Bank Terbaik 2021.

Selain 15 bank terbaik berdasarkan modal inti, tahun ini Majalah Investor juga memberikan penghargaan khusus kepada delapan bank. Penerima penghargaan khusus dinilai berdasarkan kontribusi masing-masing bagi kemajuan industri perbankan maupun bagi perekonomian Indonesia.

“Bank-bank yang meraih penghargaan tahun 2021 ini sudah terseleksi pada kelas masing-masing, dan terbukti punya kinerja paling baik di tengah tantangan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sesuai tahapan penjurian, penghargaan diberikan setelah bank-bank ini lolos seleksi awal dan menjadi yang terbaik pada tahap pemeringkatan yang mengacu pada 12 kriteria pemeringkatan yang dirumuskan Dewan Juri,” ujar Ketua Dewan Juri Soebowo Musa di acara Awards Presentation Majalah Investor Awards: Best Bank 2021, Selasa (25/8/2021).

Pada kelompok modal inti di atas Rp 30 triliun atau Bank Buku IV, tampil sebagai Bank Terbaik 2021 yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada kelompok bank dengan modal inti Rp 5 triliun – Rp 30 triliun, predikat bank terbaik diberikan pada PT Bank Woori Saudara Tbk, PT Bank Mega Tbk, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sedangkan pada kelompok bank dengan modal inti Rp 1 triliun – Rp 5 triliun, predikat bank terbaik direbut PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Bisnis Internasional Tbk, dan PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Masih dengan standar modal inti, penghargaan kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) diberikan untuk dua kategori. Pada kelompok BPD dengan modal inti Rp 5 triliun – Rp 30 Triliun, predikat bank terbaik tahun ini diberikan kepada PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur Tbk, dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Sedangkan penghargaan untuk kelompok bank dengan modal inti Rp 1 triliun – Rp 5 triliun diberikan pada PT BPD Jambi, PT Bank Sulselbar, dan PT BPD Sulawesi Tenggara.

Adapun 12 kriteria pemeringkatan yang dijadikan indikator penilaian Bank Terbaik 2021 meliputi: (1) CAR (Capital Adequacy Ratio) 2020 dan Maret 2021, (2) NPL Net (Non Performing Loan) 2020 dan Maret 2021, (3) ROA (Return on Asset) 2020 dan Maret 2021, (4) ROE (Return on Equity) 2020 dan Maret 2021, (5) NIM (Net Interest Margin) 2020 dan Maret 2021, (6) BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) 2020 dan Maret 2021, (7) LDR (Loan to Deposit Ratio) 2020 dan Maret 2021, (8) Pertumbuhan Kredit 1 Tahun, (9) Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih 1 Tahun, (10) Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya 1 Tahun, (11) Pertumbuhan Laba Operasional 1 Tahun, dan (12) Rasio Cost to Asset 2020 dan Maret 2021.

Special Awards

Tahun ini, dewan juri juga memutuskan memberikan delapan penghargaan khusus. Anggota dewan juri, Hans Kwee mengatakan, tahun ini dewan juri kembali memberikan apresiasi kepada bank yang memberi kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi Indonesia, melalui dukungan kredit bagi kelompok UMKM.

Penghargaan khusus juga diberikan untuk sejumlah kriteria lain, seperti partisipasi aktif mendukung perkembangan bank digital, inovasi produk, peran membawa nama Indonesia di dunia perbankan internasional, hingga yang meletakkan dasar bagi kemajuan industri perbankan digital.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Bank BUMN yang meraih penghargaan khusus karena konsisten mendukung UMKM, terutama setelah ditetapkannya posisi BRI sebagai holding BUMN ultra mikro (UMi). Sementara itu, PT Bank BTPN Tbk lewat produk Jenius dan PT Bank Jago, oleh Dewan Juri dinilai sebagai pioner yang berperan merangsang perkembangan industri perbankan digital di Indonesia. Sedangkan PT Bank Digital BCA dan PT BRI Agroniaga Tbk mendapat penghargaan khusus karena dinilai telah meletakkan dasar bisnis yang tepat dengan potensi nasabah yang besar dan loyal dalam ekosistem induk usaha masing-masing.

Special Award untuk bank yang punya produk dan layanan inovatif diberikan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank DBS Indonesia. Sedangkan Special Award untuk bank nasional yang sudah terbukti mampu berkiprah di dunia internasional diberikan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Seleksi Awal

Tidak semua bank ikut diperingkat. Ada tahapan seleksi awal yang disepakati dewan juri sebelum bank-bank ini dinyatakan layak ikut pemeringkatan. Poin-poin penting seleksi awal meliputi: (1) bank yang laporan keuangan tahun 2020 tidak disclaimer, (2) Nilai CAR minimal 8%, (3) laba operasional Maret 2021 dan Desember 2020 positif, (4) laba bersih Maret 2021 dan Desember 2020 positif, (5) Aset tahun 2021-2020 bank umum nasional dan BPD minimal Rp 1 triliun, (6) tidak dalam proses merger/akuisisi, dan (7) tidak terkena sanksi otoritas.

Dari 107 bank yang beroperasi sampai dengan April 2021, 87 bank masuk pemeringkatan. Sedangkan, 20 bank tidak diikutkan dalam pemeringkatan. Namun, tak semua bank itu tersingkir karena seleksi. Bank syariah dan bank asing tidak diikutkan dalam pemeringkatan karena memiliki karakteristik khusus.

Sumber: BeritaSatu.com