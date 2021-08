Harga BBM Non-PSO Diharapkan Bisa Ikuti Harga Minyak Dunia

Selasa, 24 Agustus 2021 | 17:29 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dinilai tidak perlu menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina jenis Pertalite dan Pertamax Series karena bukan merupakan BBM Public Service Obligation (PSO). Jika kenaikan harga tidak segera dilakukan, dikhawatirkan kerugian yang dialami Pertamina akan semakin tinggi.

"BBM produk Pertamina Patra Niaga yakni Pertalite, Pertamax series adalah BBM non-PSO yang harusnya harganya bisa dikoreksi naik atau turun berdasarkan harga minyak dunia," kata Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya Selasa (24/8/2021).

Menurut Sofyano, hal ini sama halnya dengan harga BBM non-PSO jenis HSD ke industri dan marines yang dijual Pertamina dan badan badan usaha niaga umum lainnya seperti AKR Corporindo. "Harganya dikoreksi setiap tanggal 1 dan 15 pada setiap bulan," ujarnya.

Menurut Sofyano, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) seharusnya konsisten mengawasi dan menegur jika ternyata ada badan usaha yang berbisnis BBM Non-PSO apabila ternyata tidak mengkoreksi harga jualnya secara berkala. Di sisi lain, menurut dia ada hal aneh mengingat di tengah kenaikan harga minyak dunia, namun harga BBM non-PSO Pertamina di SPBU tak kunjung dinaikkan. Padahal SPBU swasta sudah naik. "Jika Patra Niaga tak mengoreksi harga BBM non-PSO, maka Patra Niaga bisa berdarah-darah dan ini bisa jadi beban berat apalagi penyediaan dan penjualan BBM sudah sepenuhnya jadi beban dan tanggung jawab Patra Niaga, bukan lagi PT Pertamina sejak Patra Niaga ditetapkan sebagai subholding commercial dan trading," kata dia.

Pemerintah diminta mendorong PT Pertamina Patra Niaga agar selalu menyesuaikan harga jual BBM Non PSO-nya secara berkala sesuai harga pasar minyak dunia. ”Jika Patra Niaga sampai rugi besar karena tak koreksi harga jual BBM-nya maka ini secara tak langsung bisa jadi ancaman bagikelancaran distribusi BBM di negeri ini karena Patra Niaga telah ditetapkan sebagai subholding yang melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM di negeri ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tren harga minyak dunia terus mengalami kenaikan, khususnya sejak pandemi Covid-19 menyerang pada awal 2020 lalu. Pembatasan aktivitas yang memicu penurunan permintaan, kemudian disikapi oleh negara-negara produsen minyak (OPEC) dengan melakukan pengetatan pasokan. Hal ini membuat trend harga minyak dunia terus mengalami peningkatan. Jika pada Agustus 2020, harga minyak dunia masih berada di kisaran US$ 42-US$ 45 per barel, maka di 2021 sudah melonjak.

Sebut saja harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Juli 2021 rata-rata mencapai US$ 72,17 per barel, naik dari US$ 70,23 per barel pada Juni 2021. Sementara harga minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, pada Selasa (24/8/2021) pagi WIB tercatat melonjak US$ 3,57 atau 5,5% menjadi US$ 68,75 per barel, setelah menyentuh level terendah sejak 21 Mei di US$ 64,60 selama sesi tersebut. Adapun patokan Amerika Serikat, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Oktober pada waktu yang sama juga melejit US$ 3,50 atau 5,6% menjadi US$ 65,64 per barel.

Sumber: Investor Daily