Kolaborasi Pengusaha, Media, dan Influencer Lahirkan Program Edukatif Dibalik Disrupsif

Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Lagi-lagi, Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin kembali membuat heboh jagat media sosial. Karin baru saja meluncurkan program edutainment bernama Dibalik Disrupsi berkolaborasi dengan Berita Satu dan Well Production milik venture capitalist, Aryo Ariotedjo.

“Gue selalu ngeliat potensi Karin, dengan kepintaran dan keseriusannya setiap melakukan sesuatu, gue yakin dia bisa bawain acara edukasi dengan entertaining dan playful. Pas dengan Dibalik Disrupsi yang memang tujuannya mengedukasi orang-orang

tentang disrupsi yang terjadi serta kelebihan kekurangannya” ucap Aryo dalam keterangannya Selasa (24/8/2021).

Tranformasi positif Karin ini disambut baik oleh para penggemarnya. Beberapa netizen melemparkan pujian seperti akun @viola.nw dengan komen “Karin = orang yang gamau masuk tv (kalau programnya tidak mengedukasi). But now? so proud of you!” dan banyak netizen yang mendapatkan pengetahuan mengenai kripto yang sedang marak terutama dikalangan anak muda.

Pada episode pilot ini, Aryo dan Karin sebagai host acara Dibalik Disrupsi mengundang CEO dari Tokocrypto, Pang Xue Kai. Dibalik Disrupsi berhasil mengedukasi penonton Indonesia dengan cara yang santai tapi tetap penuh dengan ilmu pengetahuan. “Sebagai seorang yang sangat picky ketika diundang di TV, gue sangat senang sih bisa menggodok program dengan Tim Berita Satu dan Tim Wellshared. Akhirnya bisa terwujud impian gue untuk program yang obrolannya serius tapi gak perlu kaku, jadi anak-anak muda bisa enjoy nontonnya” tegas Karin.

BACA JUGA Industri Asuransi Hadapi 3 Disrupsi

Ke depannya, Executive Producer Dibalik Disrupsi Anthony Wonsono mengatakan ini adalah program edukatif dengan pengemasan yang sangat anak muda, eksperimental. "Dengan hype yang sangat besar dan positif, kami berencana untuk membuat satu season khusus membahas pelaku dibalik disrupsi yang dapat melahirkan norma, tren, bahkan gaya hidup baru,” kata dia.

Dibalik Disrupsi hadir setiap Senin, pukul 19.30 - 20.00 di Berita TV News Channel dan LIVE streaming di kanal Youtube Berita Satu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com