Meski Pandemi, Industri Penjualan Langsung Global Tumbuh Jadi US$ 179 M

Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta , Beritasatu.com - Industri penjualan langsung (direct selling) atau multilevel marketing (MLM) berkontribusi signifikan pada perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Laporan Penjualan Langsung terbaru yang diterbitkan World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), menunjukkan penjualan langsung global meningkat 2,3% (year on year/yoy) dari US$ 175,3 miliar pada 2019 menjadi US$ 179,3 miliar pada 2020. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 3 tahun terakhir 2017-2020 meningkat 3% (tidak termasuk Tiongkok), meski pademi Covid-19 menekan sebagian besar sektor komersial.

“Pandemi memaksa banyak bisnis untuk mempercepat adopsi digital mereka," kata CEO QNET, perusahaan penjualan langsung bertaraf internasioal, Malou Caluza, dalam keteranan tertulisnya Selasa (24/8/2021).

BACA JUGA 2020 Omzet Bisnis MLM Diproyeksi Tumbuh 10%

Untuk industri penjualan langsung yang secara tradisional mengandalkan interaksi pribadi, adopsi teknologj merupakan hal penting. "Mereka yang membuat perubahan dengan cepat dan mampu mendukung pelanggan dan distributor, tidak hanya bertahan, tetapi berkembang," kata dia.

QNET sebagai perusahaan penjualan langsung juga cepat dalam merespons perubahan ini sehingga bisnis penjualan langsung selalu terus berjalan dan bertahan sampai sekarang, bahkan semakin meningkat.

Malou Caluza menambahkan bahwa landasan bisnis penjualan langsung adalah hubungan dan sentuhan pribadi yang dibangun distributor dengan pelanggan, dan anggota tim. Dengan adanya aturan penyekatan wilayah dan pembatasan kegiatan, industri penjualan langsung memang terpukul pada awal pandemi. Namun, sebagian besar perusahaan segera pulih karena cepat beradaptasi dengan normal baru dengan beralih ke alat keterlibatan digital dan acara virtual serta program pelatihan.

“Bagi banyak orang, penjualan langsung menawarkan platform yang bagus untuk menjadi pengusaha mikro dan membangun bisnis penjualan yang mempromosikan produk tersebut ketika mereka mendaftar sebagai distributor perusahaan penjualan langsung,” tambah Malou Caluza.

BACA JUGA APLI Berantas Praktik Investasi Bodong Berkedok MLM

Di tahun 2020, penjualan langsung menjadi lebih cepat dalam merespons perubahan perilaku konsumen. Industri harus menemukan kembali dirinya sendiri untuk beradaptasi dengan situasi global yang berubah cepat. Sementara hal-hal seperti perdagangan sosial, solusi gaya hidup terintegrasi melalui penawaran produk, dan alat canggih yang digerakkan

teknologi adalah hal-hal baik untuk diadopsi perusahaan. "Saya pikir penting bagi industri untuk kembali ke asal-usul konsep dan upaya mereka, dengan fokus pada berbagi komunitas tujuan ekonomi yang berharga dan menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com