Wall Street Menguat di Tengah Sentimen Vaksin

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Selasa (24/8/2021) setelah Food and Drug Administration (AS) memberikan izin penuh kepada vaksin Pfizer-BioNTech untuk pertama kalinya.

Dow Jones Industrial Average naik 0,09% ke 35.366,26. S&P 500 naik 0,15% ke 4.486,23 yang merupakan rekor tertinggi. Nasdaq naik 0,52% ke level tertinggi di 15.019,8.

Investor memborong saham-saham perusahaan Tiongkok setelah kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan publik semakin jelas. Pinduoduo naik 22,2%, JD.com naik 14,4%, Tencent Music Entertainment naik 12,7%, dan Baidu naik 8,6%.

Selasa sore, Ketua regulator pasar modal AS atau SEC Gary Gensler, meminta perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa AS untuk menyampaikan risiko politik dan regulasi kepada investor. Peraturan ini akan mulai berlaku dan tercermin dalam laporan kinerja tahunan mulai tahun depan.

FDA memberikan izin penuh untuk vaksin Pfizer-BioNTech yang memiliki dua dosis. Saham-saham vaksin yang sempat melesat pada perdagangan Senin, terkena tekanan jual pada hari Selasanya. Pfizer dan BioNTech masing-masing terkoreksi di atas 3%, Moderna turun 4,1%, dan Trillium Therapeutics turun 0,6% setelah sempat naik 180% pada hari Senin di tengah laporan akan diakuisisi Pfizer.

