Bursa Eropa Mixed Setelah Vaksin Pfizer-BioNTech Dapat Persetujuan Penuh

New York, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (24/8/2021) setelah Food and Drug Administration (AS), untuk pertama kalinya, memberikan izin penuh kepada vaksin Pfizer-BioNTech.

Indeks Stoxx 600 turun 0,02%, DAX Jerman naik 0,33%, FTSE Inggris naik 0,24%, CAC Prancis turun 0,28%, FTSE MIB Italia turun 0,07%.

FDA atau semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat (AS) memberikan persetujuan penuh untuk penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19. Pemberian persetujuan penuh itu ditingkatkan dari sebelumnya hanya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Pemberian persetujuan penuh ini untuk meyakinkan warga AS melakukan vaksinasi di tengah kembali melonjaknya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Sementara bursa saham di Asia Pasifik juga naik dalam perdagangan Selasa, mengikuti bursa AS pada Senin karena Nasdaq Composite melonjak menuju rekor baru menyusul persetujuan vaksin oleh FDA.

Fokus investor global minggu ini tetap pada simposium Jackson Hole Fed, yang berlangsung pada Kamis (26/8/2021). Pembuat kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) akan merinci rencana mengurangi program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan. Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat (27/8/2021).

Di sisi data, produk domestik bruto (PDB) Jerman tumbuh 1,6% pada kuartal kedua demikian Kantor Statistik Federal negara itu Kamis. Ekspansi sedikit melampaui perkiraan sebesar 1,5%, yang didorong konsumsi dan belanja negara.

Investor terus mengawasi situasi di Afghanistan. Reuters melaporkan bahwa para pemimpin G-7 (Kelompok Tujuh) diperkirakan akan mencari keputusan terintegrasi pada Selasa, apakah akan mengakui kepemimpinan Taliban atau tidak, dan apakah akan menjatuhkan sanksi pada organisasi tersebut.

