PermataShoppingCard, Solusi Gaya Hidup Belanja Online

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Berbelanja online kini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik yang pokok maupun konsumtif di masa pandemi Covid-19. Hal ini lantaran belanja online bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah, sehingga dinilai lebih aman dari paparan virus.

Untuk memudahkan masyarakat saat berbelanja online, PermataBank kembali memperkenalkan solusi pembayaran PermataShoppingCard.

“Menyadari kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kartu kredit yang dapat menunjang transaksi online mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan, kami kembali memperkenalkan PermataShoppingCard untuk memberikan kemudahan transaksi berbelanja yang simple, fast, and reliable di tengah situasi pandemi dan periode PPKM darurat untuk terus menggerakkan perekonomian,” ungkap Sandra Monica Therik selaku Head of Unsecured Lending for Credit Cards & Personal Loan PermataBank, dilansir dari keterangan tertulis.

Dengan PermataShoppingCard, nasabah bisa menghemat pengeluaran berkat cashback 5% maksimum cashback sebesar Rp 200.000 untuk akumulasi transaksi belanja online setiap bulannya. PermataShoppingCard juga menawarkan promo belanja di beberapa merchant online, serta cicilan 0% hingga 12 bulan. Nasabah juga bisa menikmati bebas iuran tahunan untuk satu tahun bagi kartu utama dan kartu tambahan.

Menariknya, nasabah tidak perlu keluar rumah untuk mengajukan kartu kredit. Cukup unduh PermataMobile X di Google Play dan App Store. Kemudian,buka aplikasi PermataMobile X, pilih fitur Kartu Kredit dan pilih produk PermataShoppingCard kemudian isi data yang diperlukan. Proses pengajuan selesai, setelah disetujui maka nasabah akan mendapatkan PermataShoppingCard versi digital di PermataMobile X.

Tak hanya itu, PermataMobile X memungkinkan nasabah untuk mengecek tagihan atau limit, mengubah transaksi menjadi cicilan 0% hingga 12 bulan, mengajukan dana tunai, hingga mendaftarkan kartu tambahan atau fitur berbagai pembayaran.

“Kami optimistis dengan beragam keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, PermataShoppingCard dapat menjadi solusi tepat guna bagi nasabah di situasi saat ini,” tutup Sandra.

