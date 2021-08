IHSG Diproyeksikan Menguat Terbatas, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Rabu, 25 Agustus 2021 | 08:27 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (25/8), diproyeksikan bergerak menguat terbatas. Adapun level support berada di level 5,938, 5,884 sedangkan level resistance 6,179 dan 6,263.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, pada perdagangan kemarin, Selasa (24/8) indeks ditutp terkorekssi 0,35 ke level 6,089. Hal ini, menunjukan bahwa pergerakan IHSG masih tertahan oleh MA20.

Dengan demikian, selama indeks masih belum mampu melampaui break resistance pada level 6,263 maka posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave E dari wave (X) pada skenario hitam.

"Sehingga penguatan IHSG akan relatif terbatas untuk menguji level 6,130-6,180 dan masih rawan koreksi untuk menuju level 5,850-5,900," jelas MNC Sekuritas, Rabu (25/8/2021).

Skenario terbaiknya, lanjut MNC Sekuritas, pada skenario merah, bila IHSG mampu bergerak di atas level support 5,938 dan break di level 6,263, maka posisi IHSG saat ini sedang berada di awal wave (Y).

Untuk para investor, MNC Sekuritas sarankan strategi buy on weakness pada saham-saham sebagai berikut;

AMRT - Buy on Weakness (1,295)

Pada perdagangan kemarin (24/8), AMRT ditutup menguat 7,9% ke level 1,295. Selama AMRT tidak terkoreksi ke bawah 1,200 sebagai supportnya, maka saat ini posisi AMRT sedang berada di awal wave 5 dari wave (C).

Buy on Weakness: 1,250-1,295

Target Price: 1,370, 1,480

Stoploss: below 1,200

INDF - Buy on Weakness (6,300)

INDF ditutup menguat 1,2% ke level 6,300 pada perdagangan kemarin (24/8). Kami memperkirakan, posisi INDF saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C. Skenario ini akan terkonfirmasi bila INDF mampu break level resistancenya di 6,475.

Buy on Weakness: 6,200-6,300

Target Price: 6,500, 7,150

Stoploss: below 6,050

BEKS - Buy on Weakness (100)

Kemarin (24/8), BEKS ditutup terkoreksi 1% ke level 100, koreksi BEKS pun tertahan oleh MA20-nya. Kami perkirakan, posisi BEKS sedang berada di awal wave C dari wave (Y). Skenario ini akan berlaku bila BEKS tidak terkoreksi menembus support 92.

Buy on Weakness: 95-100

Target Price: 110, 130

Stoploss: below 92

AGRO - Buy on Weakness (2,290)

AGRO ditutup terkoreksi 3,8% ke level 2,290 pada perdagangan kemarin (24/8), pergerakan AGRO pun tertahan oleh MA20 dan fibo cluster 23.6. Kami memperkirakan, posisi AGRO saat ini sedang berada di awal wave (ii), sehingga AGRO diperkirakan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2,080-2,280

Target Price: 2,500, 2,800

Stoploss: below 1,965

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily