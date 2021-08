Berkembang Pesat, Industri E-Commerce Marak IPO

Rabu, 25 Agustus 2021 | 19:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Industri digital dan e-commerce dinilai akan berkembang pesat hingga tahun 2030. Pertumbuhan ini mendorong perusahaan di sektor tersebut di Tanah Air untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di bursa domestik dan bursa luar negeri.

Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Managing Partner Indies Capital Partners Pandu Sjahrir mengatakan, tren ekonomi digital dan teknologi akan terus berkembang sebagai new economy setidaknya hingga tahun 2030. "Hal ini terlihat dari outlook ekonomi global, perkembangan pasar modal, serta kenaikan industri ekonomi digital dan e-commerce," kata dia dia dalam acara webinar DBS eTalk Series bertajuk “Navigating the Opportunities in New Economy” belum lama ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030. Industri e-commerce akan memiliki berkontribusi paling besar, yakni sebesar 34%. Sementara business to business (B2B) akan bertumbuh 13% dan health-tech sebesar 8%.

Pandu mengungkapkan, pandemi Covid-19 mendorong adaptasi tren konsumsi digital lebih cepat 5 tahun. Hal ini terutama terjadi pada industri edukasi, logistik, e-commerce, health-tech, asuransi, dan transaksi investasi. Sektor e-commerce bahkan mengambil porsi lebih besar karena melengkapi pelaku usaha ritel tradisional. Adapun sektor e-commerce saat ini berkontribusi hingga 10% dari total pasar ritel yang mencapai US$ 300 miliar.

Melihat peluang ini, beberapa perusahaan ekonomi digital di bidang e-commerce juga mulai menjajaki listing di bursa saham. Sejauh ini, sudah ada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang melantai di bursa domestik. Ke depan, ada perusahaan merger, Gojek dan Tokopedia (GoTo) yang dikabarkan akan melantai di BEI dan Amerika Serikat (AS) tahun depan.

Aksi korporasi ini tidak hanya bisa menggenjot kinerja industri e-commerce, tetapi bisa meningkatkan minat masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal. Hal ini juga selaras dengan berkembangnya jumlah investor di pasar modal Indonesia. Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal mencapai 5,82 juta orang pada Juli 2021 atau meningkat 93% dibandingkan akhir 2020.

Di lain pihak, Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Dimas Ardhinugraha menjelaskan, di tengah pandemi, sektor ekonomi digital memang cukup bertumbuh. Kehadiran dan inovasi sektor digital dalam kondisi pandemi berkontribusi besar terhadap ekonomi dengan memberikan sarana bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan berbagai aktivitas dan menghindari kelumpuhan total ekonomi.

Merujuk e-Conomy SEA Google Temasek Bain & Company 2021, penetrasi pengguna digital baru di Indonesia tercatat tumbuh 37% sejak pandemi, dan menariknya 93% dari pengguna baru tersebut berniat untuk terus menggunakan layanan digital secara permanen setelah pandemi. Saat ini Indonesia memiliki nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara. "Pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan akan menyumbang 40% dari nilai ekonomi digital di Asia Tenggara, dengan e-commerce sebagai penyumbang terbesar bagi ekonomi digital Indonesia dengan perkiraan nilai US$ 83 miliar," jelas dia.

Selain di sektor ekonomi digital, Dimas juga melihat peluang pada beberapa saham big caps yang telah terkoreksi cukup dalam dapat kembali unggul begitu situasi pandemi membaik dalam beberapa bulan mendatang. Dia mengungkapkan, kinerja LQ45 yang masih tertekan sepanjang tahun ini mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih kurang menentu dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan. "Namun, jika PPKM efektif menekan angka penyebaran Covid-19, ada harapan positif ke depan," terang dia.

