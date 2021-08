Wall Street Ditutup Menguat Ditopang Saham Perbankan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 07:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (25/8/2021), ditopang sektor perbankan dan pembukaan kembali ekonomi, sementara yield Treasury 10 tahun naik.

Dow Jones Industrial Average naik 0,1% ke 35.405,5. S&P 500 naik 0,2% ke rekor tertinggi 4.496,19. Nasdaq naik 0,1% ke rekor tertinggi 15.041,86.

Yield Treasury 10 tahun naik ke 1,352% pada hari Rabu, nilai tertinggi sejak awal bulan ketika yield sempat menyentuh 1,364%. Naiknya yield mengangkat saham perbankan seperti JPMorgan naik 2%, Wells Fargo naik 1,9%, bank regional Zions naik 1,6%, Regions Financial naik 1,5%, dan Fifth Third naik 2,2%.

Saham pariwisata ikut naik. Beberapa saham maskapai dan kapal pesiar naik 1%. Saham kasino Penn National Gaming naik 8,6%, Caesars Entertainment naik 4%, MGM Resorts naik 2,9%.

Saham pembuat cip komputer juga naik. Western Digital meloncat 7,8% setelah mencuat laporan merger dengan Kioxia Holdings dari Jepang. Nvidia naik 1,9% setelah dilaporkan Kementerian Energi AS akan menggunakan superkomputernya di platform Nvidia. Micron Technologu naik 2,8%.

Sentimen pasar juga terangkat oleh tanda-tanda kasus varian delta sudah memuncak, sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya positivity rate di Florida dan Texas.

Johnson & Johnson mengatakan suntikan boosternya menunjukkan hasil yang menjanjikan di uji coba klinik tahap awal, di mana antibodi naik secara signifikan.

Sumber: CNBC.com