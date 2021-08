Bursa Eropa Mixed Jelang Pertemuan the Federal Reserve

Kamis, 26 Agustus 2021 | 07:40 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup bervariasi pada perdagangan Rabu (25/8/2021). Pelaku pasar menantikan pertemuan gubernur bank sentral AS hari Jumat nanti.

Indeks Stoxx 600 naik 0,01%, DAX Jerman turun 0,28%, FTSE Inggris naik 0,34%, FTSE MIB Italia naik 0,12%.

BACA JUGA Wall Street Ditutup Menguat Ditopang Saham Perbankan

Fokus investor global minggu ini tetap pada simposium Jackson Hole Fed, yang berlangsung pada Kamis (26/8/2021). Pembuat kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) akan merinci rencana mengurangi program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan. Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat (27/8/2021).

Survei indeks iklim bisnis Jerman bulan Agustus yang dilakukan Ifo Institute menunjukkan angka 99,4, di bawah konsensus pengamat di 100,4 dan turun dari angka 100,7 di bulan Juli.

Sentimen vaksin masih mempengaruhi pergerakan saham. FDA atau semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat (AS) memberikan persetujuan penuh untuk penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19. Pemberian persetujuan penuh itu ditingkatkan dari sebelumnya hanya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Pemberian persetujuan penuh ini untuk meyakinkan warga AS melakukan vaksinasi di tengah kembali melonjaknya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com