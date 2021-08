Harga Minyak Kembali Normal Setelah Sempat Anjlok 9% Minggu Lalu

Kamis, 26 Agustus 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik 1% pada penutupan perdagangan Rabu (25/8/2021). Data Pemerintah AS menunjukkan permintaan BBM naik ke level tertinggi sejak awal pandemi Covid-19.

Brent naik 1,7% ke US$ 72,25 per barel. WTI naik 1,2% ke US$ 68,36 per barel.

Angka rata-rata total produk tersuplai AS, indikator permintaan BBM, naik ke 21 juta barel per hari, tertinggi sejak Maret 2020, ketika Pemerintah AS mulai memberlakukan pembatasan terkait pandemi.

Cadangan minyak mentah AS turun sebesar 3 juta barel minggu lalu ke 432,6 juta barel, 1% lebih tinggi dari periode yang sama 2019 atau sebelum pandemi. Kilang-kilang minyak meningkatkan produksi ke 92,4% dari total kapasitas.

Dalam tiga sesi terakhir, Brent dan WTI naik sekitar 10%. Harga minyak kembali normal setelah minggu lalu sempat terkoreksi hingga 9%.

Sumber: CNBC.com