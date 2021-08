Bursa Asia Mixed, Korsel Diprediksi Naikkan Suku Bunga

Kamis, 26 Agustus 2021 | 08:04 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Kamis (26/8/2021), menyusul pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup menguat ke rekor tertinggi. Bank sentral Korea akan mengumukan suku bunga hari ini.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,11% ke 27.756,87. S&P/ASX 200 turun 0,71% ke 7.478,8. Kospi Korsel naik 0,16% ke 3.151,84.

Bank sentral Korsel akan mengumumkan suku bunga acuan hari ini. Sejumlah analis memperkirakan Korsel akan menjadi negara pertama yang menaikkan suku bunga di era pandemi. Pasalnya, kasus Covid-19 sudah menurun sejak pertemuan bank sentral sebelumnya Juli lalu.

BACA JUGA Wall Street Ditutup Menguat Ditopang Saham Perbankan

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (25/8/2021), ditopang sektor perbankan dan pembukaan kembali ekonomi, sementara yield Treasury 10 tahun naik.

Dow Jones Industrial Average naik 0,1% ke 35.405,5. S&P 500 naik 0,2% ke rekor tertinggi 4.496,19. Nasdaq naik 0,1% ke rekor tertinggi 15.041,86.

Harga minyak mentah dunia naik 1% pada penutupan perdagangan Rabu (25/8/2021). Data Pemerintah AS menunjukkan permintaan BBM naik ke level tertinggi sejak awal pandemi Covid-19.

Brent naik 1,7% ke US$ 72,25 per barel. WTI naik 1,2% ke US$ 68,36 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com