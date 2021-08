IHSG Berpeluang Menguat, Simak Rekomendasi Saham Ini

Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:26 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat. Adapun level support berada di 6,094/6,074/6,055, sedangkan resisten berada di 6,132/6,152/6,171.

Valbury Sekuritas dalam risetnya, Kamis (26/8), sentimen dalam negeri yang mempengaruhi laju indeks yakni realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp 1,031,5 triliun atau 59,2% dari target APBN sebesar Rp 1,743,6 triliun. Sri Mulyani menuturkan, pendapatan tersebut tumbuh 11,8% (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp 922,5 triliun yang turun 12,3% dari Juli 2019.

Sri Mulyani menyatakan pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 647,7 triliun, bea dan cukai Rp 141,2 triliun, serta PNBP Rp 242,1 triliun. Secara rinci penerimaan pajak Rp 647,7 triliun itu merupakan 52,7% dari target APBN sebesar Rp 1,229,6 triliun yang meningkat 7,6% yoy dibanding realisasi periode sama tahun lalu senilai Rp 602 triliun.

Dari luar negeri, Ketua Fed Jerome Powell dijadwalkan berpidato di simposium Jackson Hole tahunan The Fed, investor mencerna setiap detail tentang kapan bank sentral AS akan mengurangi program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan. Powell akan memberikan isyarat garis waktu untuk mengurangi program pembelian obligasi besar-besaran bank sentral.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

UNTR: Beli

• Tutup 19,125, TP 19,400

• Boleh beli di level 18,850-19,125

• Resisten di 19,400 & support di 18,850

• Waspadai jika tembus di 18,850

• Batasi risiko di 18,600

ANTM: Beli

• Tutup 2,300, TP 2,340

• Boleh beli di level 2,240-2,300

• Resisten di 2,340 & support di 2,240

• Waspadai jika tembus di 2,240

• Batasi risiko di 2,210

AALI: Beli

• Tutup 8,475, TP 8,575

• Boleh beli di level 8,375-8,475

• Resisten di 8,575 & support di 8,375

• Waspadai jika tembus di 8,375

• Batasi risiko di 8,300

INDF: Beli

• Tutup 6,325, TP 6,500

• Boleh beli di level 6,250-6,325

• Resisten di 6,500 & support di 6,250

• Waspadai jika tembus di 6,250

• Batasi risiko di 6,125

KLBF: Beli

• Tutup 1,340, TP 1,355

• Boleh beli di level 1,305-1,340

• Resisten di 1,355 & support di 1,305

• Waspadai jika tembus di 1,305

• Batasi risiko di 1,290

WIKA: Beli

• Tutup 940, TP 970

• Boleh beli di level 910-940

• Resisten di 970 & support di 910

• Waspadai jika tembus di 910

• Batasi risiko di 890

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily