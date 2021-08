Bursa Eropa Melemah, Investor Tunggu Rapat the Fed

Jumat, 27 Agustus 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Kamis (26/8/2021), menjelang pertemuan the Federal Reserve AS di Jackson Hole, Wyoming yang berakhir hari Jumat (27/8/2021).

Stoxx 600 turun 0,32%, DAX Jerman turun 0,42%, FTSE Inggris turun 0,35%, FTSE MIB Italia turun 0,76%.

Di Asia, mayoritas bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan kemarin. Bank sentral Korea Selatan menjadi yang pertama di antara negara maju yang menaikkan suku bunga di era pandemi.

Fokus investor global minggu ini tetap pada simposium the Fed yang berlangsung di Jackson Hole pada Kamis (26/8/2021). The Fed akan merinci rencana mengurangi (tapering) program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan. Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat (27/8/2021).

Di Eropa, Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa Philip Lane mengatakan dampak penyebaran varian delta di Eropa akan terbatas, dan pemulihan ekonomi akan tetap kuat.

Unit manajemen aset Deutsche Bank DWS Group sedang diinvestigasi regulator AS atas tuduhan terkait kriteria investasi. Saham Deutsche Bank turun 2,3%.

Sumber: CNBC.com