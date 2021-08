Jelang Pertemuan the Fed, Bursa Asia Dibuka Melemah

Jumat, 27 Agustus 2021 | 08:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (27/8/2021). Pelaku pasar menantikan pertemuan the Federal Reserve AS di Jackson Hole, Wyoming yang berakhir hari Jumat (27/8/2021).

Nikkei turun 0,64%, S&P/ASX 200 turun 0,17%, Kospi turun 0,51%.

Fokus investor global tetap pada simposium the Fed yang berlangsung di Jackson Hole pada Kamis (26/8/2021). The Fed akan merinci rencana mengurangi (tapering) program pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan. Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat (27/8/2021).

ndeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (26/8/2021). Insiden ledakan di Bandara Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan membebani investor.

Dow Jones Industrial Average turun 0,54% ke 35.213,12. S&P 500 turun 0,58% ke 4.470. Nasdaq turun 0,64% ke 14.945,81.

Sebanyak 13 tentara AS tewas dan 18 orang lainnya terluka setelah dua pengebom bunuh diri melakukan aksinya di Bandara Hamid Karzai. Ledakan tersebut juga menewaskan warga sipil Afghanistan, tetapi tidak diketahui pasti jumlahnya.

Sumber: CNBC.com