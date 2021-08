Investor Wait and See, IHSG Dibuka Melemah

Jumat, 27 Agustus 2021 | 09:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,17% ke 6.047,7 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (27/8/2021).

Menurut riset NH Korindo Sekuritas, IHSG kemarin melemah seiring bursa global, dan diwarnai dengan aksi jual asing Rp 274 miliar. Pelaku pasar mengambil sikap wait and see jelang pertemuan the Federal Reserve yang berakhir hari ini. IHSG hari ini diperkirakan bergerak di kisaran 6.030-6.140.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,53% ke kisaran 391,4, indeks LQ45 turun 0,2% ke kisaran 848,5, JII turun 0,28% ke 530,2.

Nikkei turun 0,4%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,14%, Hang Seng Hong Kong turun 0,22%, S&P/ASX 200 turun 0,15%, Kospi naik 0,12%.

Sumber: BeritaSatu.com