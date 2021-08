Harga Minyak Mentah Melemah Akibat Sentimen Varian Delta

Jumat, 27 Agustus 2021 | 09:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Kamis (26/8/2021) seiring meningkatnya kekhawatiran permintaan melemah akibat meluasnya pembatasan kegiatan terkait Covid-19.

Pada penutupan Kamis, harga minyak mentah jenis Brent turun 0,7% ke US$ 71,75 per barel, WTI turun 1% ke US$ 67,71 per barel. Pada Jumat pagi di Asia, Brent naik 0,75% ke US$ 71,6 per barel, dan WTI naik 0,73% ke US$ 67,91.

BACA JUGA Harga Minyak Kembali Normal Setelah Sempat Anjlok 9% Minggu Lalu

Kekhawatiran akan penyebaran varian delta menekan permintaan minyak mentah dunia dan komoditas lainnya. Namun, di sisi lain, program vaksinasi terus dipercepat oleh berbagai negara.

Hingga Rabu kemarin, harga minyak mentah menguat sekitar 10% dari awal pekan. Menguatnya harga minyak mentah seiring dengan menurunnya cadangan minyak AS di tengah meningkatnya permintaan BBM ke level tertinggi sejak awal pandemi atau Maret 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com