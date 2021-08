Intiland Tutup Atap Tower Kedua Fifty Seven Promenade

Jumat, 27 Agustus 2021 | 14:43 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jajaran Direksi PT Intiland Development Tbk bersama dengan pihak direksi dari pihak kontraktor dan mitra strategis melaksanakan tahapan penutupan atap Tower Sky57 apartemen Fifty Seven Promenade, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Agustus 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Intiland Development Tbk (DILD) menyelesaikan tahapan pembangunan konstruksi apartemen Fifty Seven Promenade, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2021).

Direktur Pengembangan Bisnis Intiland Permadi Indra Yoga menjelaskan, pelaksanaan topping off tower Sky57 ini menjadi tahapan penting dalam proses pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade. Pencapaian ini sekaligus menandakan telah rampungnya tahapan pekerjaan konstruksi semua tower apartemen ini.

Di tengah pembatasan sosial di masa pendemi Covid-19, Intiland berusaha secara maksimal agar penyelesaian pembangunan apartemen berjalan tepat waktu. Pelaksanaan topping off sekaligus menjadi wujud komitmen dan keseriusan Intiland untuk memenuhi harapan dan kepercayaan para konsumen.

"Komitmen kami untuk menyelesaikan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade tepat waktu. Di tengah pembatasan dan tantangan selama masa pandemi Covid-19, kami bersyukur dan berusaha untuk memenuhi dan menjaga kepercayaan seluruh konsumen,” kata Permadi Indra Yoga.

BACA JUGA Intiland Terbitkan Sukuk Ijarah Rp 750 Miliar

Fifty Seven Promenade merupakan pengembangan proyek pengembangan mixed-use and high rise yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menempati area seluas 3,2 hektare (ha), pengembangan Fifty Seven Promenade terbagi ke dalam dua tahapan.

Pengembangan tahap pertama menempati area seluas 1,3 hektare yang meliputi pembangunan dua tower apartemen yakni City57 setinggi 24 lantai dan Sky57 setinggi 49 lantai. Sementara, rencana pengembangan tahap kedua terdiri dari satu tower apartemen, satu tower perkantoran, dan fasilitas ritel promenade.

Menurut Permadi Indra Yoga salah satu faktor kesuksesan pembangunan konstruksi Fifty Seven Promenade adalah penerapan protokol kesehatan ketat di area proyek. Bersinergi dengan PT Nusa Raya Cipta Tbk selaku main contractor dan dengan para sub-kontraktor, perseroan menjalankan prokes secara disiplin di seluruh kegiatan operasional konstruksi proyek.

"Selama pada pandemi covid-19, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi pengembang dan kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan proyek. Namun, tantangan ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen perseroan untuk tetap menghadirkan unit-unit hunian berkualitas kepada konsumen tepat waktu," tandas Permadi Indra Yoga.

BACA JUGA Ini Tips Aman Membeli Apartemen Saat Pandemi

Pimpinan Proyek Fifty Seven Promenade Trijas Hwe menambahkan, perseroan menargetkan proses serah terima ke konsumen akan dilakukan mulai kuartal ketiga tahun 2022.

"Saat ini, tower pertama yaitu City57 tengah memasuki tahap penyelesaian fasad bangunan dan interior, sementara tower kedua yaitu Sky57 ini akan masuk ke tahapan fasad. Serah terima ke konsumen akan mulai kami lakukan di triwulan ketiga tahun depan," kata Trijas Hwe.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap desain interior, perseroan menghadirkan mock-up baru tipe 1 kamar tidur seluas (81 m2). Mengusung konsep desain urban-simple, mock-up ini hadir dengan desain cerdas dan fungsional.

"Lewat mock-up ini, kami ingin membantu memberikan ide dan kreativitas kepada para pembeli yang sebentar lagi akan menempati unit-unitnya," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com