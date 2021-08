BRI Life Terima 2 Penghargaan dan Gelar Aktivitas Berbagi

Jumat, 27 Agustus 2021 | 19:01 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi BRI Life kembali terpilih menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh penghargaan sebagai “Most Innovative Insurance Companies Awards 2021”.

Ini merupakan penghargaan yang kedua kalinya diterima, setelah tahun lalu BRI Life juga mendapatkan penghargaan dengan kategori yang sama.

Penghargaan diberikan oleh media digital The Iconomics bersamaan saat pelaksanaan webinar bertajuk “Insurance Industry Mid Year Outlook & Virtual Awarding" baru-baru ini.

Selain itu, BRI Life juga menerima dua penghargaan sekaligus dari Majalah Infobank, sebagai perusahaan dengan predikat “Excellent” untuk kategori perusahaan dengan aset di atas 5 triliun dan penghargaan Platinum Award, karena selama 10 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan dengan predikat “Excellent”.

Penghargaan diberikan bersamaan dengan kegiatan webinar yang digelar virtual oleh Infobank dengan tajuk “Managing the Unexpected; Lessons the Insurance Industry Learned Form Default Cases and Sustained Performance During the pandemic Covid 19” pada 6 Agustus 2021 lalu.

Direktur Keuangan BRI Life Khairi Setiawan yang menerima kedua penghargaan tersebut, dalam sambutannya menyampaikan, penghargaan ini merupakan jawaban dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas Insan BRI Life yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, khususnya selama masa pandemi.

“Penghargaan ini juga menjadi tantangan bagi BRI Life, untuk terus berinovasi dan memberikan makna bagi Indonesia khususnya di Industri asuransi jiwa,” tegas Khairi dalam keterangan yang diterima Jumat, (27/8/2021).

Khairi juga menyampaikan rasa terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada Asuransi BRI Life dan kepada semua pihak yang memungkinkan BRI Life menerima penghargaan tersebut.

“BRI Life akan terus meningkatkan kinerja sehingga menjadi perusahaan asuransi jiwa yang lebih baik lagi dimasa mendatang” imbuhnya.

Sembako dan Multivitamin

Sementara itu BRI Life juga berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, yaitu berkontribusi dalam penanggulangan pandemi melalui distribusi ratusan paket sembako dan multivitamin gratis kepada masyarakat di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Sasaran penerima bantuan adalah masyarakat yang tinggal di dua kelurahan tersebut, khususnya masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid 19, dan tengah melaksanakan isolasi mandiri.

Manajemen BRI Life yang diwakili Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dan tim, terjun langsung menyalurkan bantuan sembako tersebut kepada masyarakat terdampak, di mana dalam pelaksanaannya koordinasi dilakukan dengan masing-masing perwakilan Kelurahan Rawa Badak Utara dan Rawa Badak Selatan. Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Bantuan sembako dan multivitamin tersebut merupakan salah kegiatan CSR BRI Life melalui ‘BRI Life Berbagi’ dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19,” pungkas Ade.

Sumber: BeritaSatu.com