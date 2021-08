Apple Memungkinkan Developer Lain Masuk ke Aplikasinya

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 00:43 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

San Francisco, Beritasatu.com - Perusahaan teknologi Apple telah setuju untuk melonggarkan pembatasan pembayaran di App Store miliknya. Perubahan besar tersebut diumumkan dalam penyelesaian masalah dengan perusahaan developer kecil, karena Apple menghadapi pengawasan dan tantangan hukum yang semakin meningkat atas pasar daring yang dikontrol ketat.

Perubahan tersebut akan memungkinkan pengembang kecil untuk memberi tahu pelanggan mereka tentang opsi pembayaran alternatif di luar toko aplikasi resmi.

Dalam gugatan perwakilan kelompok (class action), para developer menuduh Apple melakukan praktik distribusi monopoli. Selama ini, raksasa teknologi tersebut mengoperasikan satu-satunya gerbang untuk memasukkan aplikasi atau konten lain ke iPhone dan perangkat lain yang diberdayakan oleh perangkat lunak iOS.

Usul penyelesaian tersebut telah menunda keputusan persetujuan oleh pengadilan.

"Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pengembang dapat berbagi opsi pembelian dengan pengguna di luar aplikasi iOS mereka. Memperluas poin harga yang dapat ditawarkan developer untuk langganan, pembelian dalam aplikasi, dan aplikasi berbayar. Serta menentukan dana baru untuk membantu developer AS yang memenuhi syarat," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, Kamis (26/8/2021) malam.

Produsen iPhone itu juga menunggu penilaian dalam kasus App Store terpisah yang diajukan oleh Epic Games.

Perubahan usulan muncul ketika Apple menghadapi tekanan yang meningkat dari anggota parlemen dan regulator atas praktik bisnisnya, seperti membebankan komisi hingga 30% untuk pembelian melalui App Store resmi.

Awal bulan ini, senator AS memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengkategorikan sebagai ilegal jika operator toko aplikasi seperti Apple dan Google mewajibkan penggunaan sistem pembayaran miliknya sendiri untuk transaksi.

Apple telah mengklaim bahwa kebijakan App Store berasal dari kekhawatiran atas keamanan data dan privasi.

Pada Mei 2021, CEO Apple Tim Cook mengatakan kepada pengadilan bahwa jika iOS memperkenalkan sistem yang lebih terbuka dan mengizinkan aplikasi pihak ketiga terliibat tanpa meninjaunya, itu akan menjadi kekacauan besar.

Sistem operasi seluler iOS adalah yang kedua paling banyak digunakan di dunia, setelah Android. Tahun lalu, perangkat seluler yang didukung iOS itu menghabiskan US$ 643 miliar untuk aplikasi menurut Apple.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Apple mengatakan juga akan menawarkan akses kepada developer yang menghasilkan kurang dari US$ 1 juta per tahun antara 2015-2021 ke dana senilai US$ 100 juta.

Namun, beberapa analis skeptis bahwa penyelesaian Apple akan membuat banyak perbedaan, sementara developer dengan cepat mengkritik langkah tersebut.

"Sangat lucu menonton lagu dan tarian Apple PR, dengan malu-malu menepuk punggungnya sendiri, setelah meloloskan pada dasarnya aturan App Store yang paling anti dengan persaingan," developer iOS dan mantan CTO Tumblr Marco Arment lewat media sosial Twitter, Jumat (27/8/2021Tw).

"Anda tahu ini tidak mengubah apa pun. Kami tahu ini tidak mengubah apa pun," tukasnya. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com