Wall Street Menguat setelah Powell Persiapkan Pasar untuk Kurangi Stimulus

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 05:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Jumat (28/8/2021) dan mencatat penguatan secara mingguan karena Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell mempersiapkan pasar menyusul bank sentral akan menarik stimulus moneter. The Fed kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian obligasi per bulan sebesar US$ 120 miliar pada tahun ini.

Dow Jones Industrial Average naik 242,68 poin, atau 0,6%, menjadi 35.455,80. S&P 500 naik 0,8% mencapai level tertinggi baru di 4.509,37. Nasdaq Composite bertambah 1,2%, juga mencapai rekor baru pada 15.129,50.

Tiga indeks saham utama menutup minggu ini di zona hijau. Dow ditutup naik 0,9%, sedangkan S&P 500 menguat 1,5% dan Nasdaq Composite bertambah 2,8%.

Imbal hasil obligasi AS 10 tahun, yang naik minggu ini sedikit mereda karena pidato teh Fed. Powell menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga tidak langsung terjadi setelah tapering selesai.

Berdasarkan pernyataan dari pejabat bank sentral lainnya, pengumuman tapering bisa datang segera setelah pertemuan Fed 21-22 September.

Reaksi pasar keuangan pada Jumat adalah tanda bahwa bank sentral telah berhasil mempersiapkan investor menyusul rencana menghapus pembelian obligasi US$ 120 miliar per bulan dan dapat menghindari taper tantrum seperti yang mengguncang pasar pada akhir tahun 2013. "Pasar tampak lega The Fed tidak berencana menaikkan suku bunga segera," kata Kepala Strategi Investasi State Street Global Advisors, Michael Arone.

“Kenaikan suku bunga masih jauh, jauh, dan investor senang tentang itu,” katanya.

“Saya pikir Powell pantas mendapatkan pujian karena menavigasi pengurangan aset, menghindari amukan. Pasar tampaknya

Saham energi memimpin S&P 500, setelah menjadi salah satu yang paling terpukul pada Kamis (26/8/2021). Occidental Petroleum naik 6,9%, Cimarex Energy menguat 6,5% dan APA Corp melambung 5,9%.

Produsen mobil mendapat dorongan karena Ford dan General Motors masing-masing naik 3% dan 2%. Saham perjalanan, termasuk maskapai penerbangan, jalur pelayaran dan hotel juga menguat. ETF Invesco Dynamic Leisure and Entertainment naik 2,27%.

Saham Workday melonjak 9,1% setelah melaporkan pendapatan yang kuat.

Indeks berada di jalur positif untuk mengakhiri bulan ini. Dow naik 1,4% di bulan Agustus, S&P 500 menguat 2,6%, dan Nasdaq Composite naik 3,1% bulan ini.

Sumber: CNBC