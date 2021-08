Secara Mingguan, Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi Setahun Jelang Badai Ida

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 06:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik 2% pada perdagangan Jumat (28/8/2021) sekaligus membukukan kenaikan mingguan terbesar dalam lebih setahun, karena perusahaan energi mulai menutup produksi AS di Teluk Meksiko menjelang badai Ida yang diperkirakan akan melanda awal minggu depan.

Harga brent berjangka naik US$ 1,63, atau 2,3%, menjadi US$ 72,70 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,32, atau 2,0%, menjadi US$ 68,74. Pencapaian adalah penutupan tertinggi untuk Brent sejak 2 Agustus dan untuk WTI sejak 12 Agustus.

Untuk minggu ini, Brent naik lebih 11% dan WTI naik lebih 10%, yang merupakan persentase kenaikan mingguan terbesar untuk keduanya sejak Juni 2020.

"Harga minyak mentah naik mengantisipasi gangguan produksi di Teluk Meksiko dan meningkatnya ekspektasi OPEC+ mungkin menolak menaikkan produksi mengingat dampak varian delta baru-baru ini atas permintaan minyak mentah," kata analis pasar di OANDA, Edward Moya.

Produsen minyak pada Jumat telah menutup 59% dari produksi minyak mentah Teluk Meksiko karena badai yang disebut kesembilan musim ini meluncur menuju ladang minyak lepas pantai utama AS, menurut Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan (BSEE).

Perusahaan minyak dan gas AS terus mengevakuasi dari anjungan lepas pantai Teluk Meksiko sebelum Badai Ida menghantam Louisiana sebagai badai besar awal pekan depan.

Sumur lepas pantai Teluk Meksiko menyumbang 17% dari produksi minyak mentah AS, sementara lebih dari 45% dari total kapasitas penyulingan AS terletak di sepanjang Pantai Teluk.

“Secara historis, minyak mentah naik saat badai mendekat, terlepas dari kenyataan bahwa kilang minyak tidak membutuhkan minyak mentah saat ditutup karena badai,” kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.

Sementra rig minyak AS naik lima menjadi 410 pada minggu ini, tertinggi sejak April 2020, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co. Pada bulan Agustus, pengebor menambahkan 25 rig minyak, terbesar dalam sebulan sejak Januari, menempatkan jumlah rig minyak naik selama 12 bulan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Juli 2017.

Harga minyak juga didukung oleh penurunan dolar AS ke level terendah 1 minggu menyusul komentar Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell.

Powell, dalam pidatonya menegaskan pemulihan ekonomi AS yang sedang berlangsung tidak membuatnya terburu-buru memperketat kebijakan moneter. Dalam penjelasannya Jumat, lonjakan inflasi bersifat sementara

Sementara OPEC+ akan bertemu pada 1 September untuk membahas rencana meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari setiap bulan mulai Juli dan beberapa bulan ke depan.

Sumber: CNBC