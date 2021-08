Harga Emas Naik Setelah Powell Tak Memberi Kepastian Waktu soal Stimulus

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 06:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada Jumat (28/8/2021) setelah Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell berhenti memberi sinyal bank sentral AS akan mulai menarik dukungannya pada ekonomi. Powell juga menegaskan kembali pandangannya bahwa lonjakan harga yang tercerin dari inflasi saat ini bersifat sementara.

Harga emas di pasar spot naik 1,4% menjadi US$ 1,817,21 per ons. Sementara emas berjangka AS ditutup naik 0,9% pada US$ 1,819,50.

“Mereka tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat sampai laporan pekerjaan minggu depan. Itu membuka jalan bagi emas, yang saat ini menembus di atas US$ 1.800, emas mengincar level resistance berikutnya di sekitar US$ 1.820,” kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

BACA JUGA Harga Emas Naik karena Varian Delta, Investor Fokus Risalah Fed

Dalam pidato virtual di konferensi ekonomi Jackson Hole, Powell mengisyaratkan bank sentral AS akan tetap sabar soal kapan dilakukan pengurangan stimulus. Dia jga mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa inflasi saat ini bersifat "sementara".

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Kenaikan suku bunga juga akan membuat dolar perkasa.

BACA JUGA Pasar Sudah Bersiap Tapering dari The Fed, Bursa Eropa Menguat

Sementara perak naik 2,2% menjadi US$ 24,05 per ons, atau mencatat minggu terbaik sejak Mei.

Adapun platinum melonjak 3,2% menjadi US$ 1.010,73 per ons, dan paladium naik 0,8% menjadi US$ 2.411,54.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC