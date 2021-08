Digitalisasi Layanan dan Operasional Bandara AP II Capai 60%

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 15:48 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, secara berkelanjutan mengimplementasikan teknologi digital untuk mendukung aspek operasional, pelayanan, keamanan dan keselamatan di seluruh bandara kelolaan.

"Saat ini implementasi digitalisasi di bandara-bandara AP II sudah sekitar 50% hingga 60% untuk aspek pelayanan dan operasional,” kata Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin dalam keterangan resminya, Sabtu (28/8/2021).

BACA JUGA Dirut AP II Ungkap Tiga Keunggulan Sistem Transportasi Udara Nasional

Muhammad Awaluddin menjelaskan, implementasi teknologi sejalan dengan transformasi digital dengan konsep New Experience Through (X) Technology Airport 4.0 atau disebut dengan Next Airport 4.0.

"Bandara berkonsep Next Airport 4.0 adalah bandara masa depan yang selalu mengikuti perkembangan dan mengadopsi teknologi terkini," jelasnya.

Menurut Muhammad Awaluddin, implementasi digitalisasi diharapkan semakin meningkat cepat. "Pasalnya, kini AP II telah memiliki sumber daya dan infrastruktur digital yang mendukung,” ungkapnya.

BACA JUGA Angkasa Pura II Sesuaikan Jam Operasi Sejumlah Bandara

Sejalan dengan tranformasi digital, AP II mengembangkan satu model, yakni Digitally Ready for Operational and Infostructure Development (DROID) Model sebagai tulang punggung penerapan Next Airport 4.0.

Melalui DROID Model, AP II memperkenalkan tiga platform mobile, yaitu aplikasi travelin untuk layanan kepada penumpang (customer experience/CX), lalu aplikasi iPerform untuk operasional (operational excellent/OX), dan Pocket Airport Collaborative Decision Making (ACDM) sebagai aplikasi untuk kolaborasi antar stakeholder bandara (ecosystem exploration/EX).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com