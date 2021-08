Diversifikasi Usaha, Pokana Rambah Bisnis Masker Medis

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Bandung, Beritasatu.com - PT Tata Global Sentosa Tasen yang merupakan produsen popok dengan merek Pokana, merambah bisnis masker medis di saat pandemi covid-19. Perseroan berusaha mengejar target menjadi runner-up pangsa pasar masker medis nasional.

Direktur Utama PT Tata Global Sentosa Tasen Ananta mengatakan, motivasi memproduksi masker awalnya berasal dari gerakan Pokana Peduli yang prihatin terhadap kondisi pandemi di Indonesia.

"Masker medis yang benar punya bahan baku berupa meltblown dengan tingkat bacterial filtration efficiency atau BFE di atas 99,9%,” ujar Ananta dalam keterangan persnya, Sabtu (28/8/2021).

BACA JUGA Softex Siapkan Daur Ulang Popok Bekas di Pabrik Sidoarjo

Ananta menjelaskan, perseroan telah berinvestasi dengan membangun fasilitas produksi masker di Bandung, Jawa Barat, yang memiliki kedekatan dengan pabrik popok milik perusahaan.

Adapun kapasitas produksi pabrik ini, mencapai 50 juta potong masker per bulan, yang dijalankan oleh 15 lini produksi dan beroperasi sejak April 2020. "Produksi masker memiliki kesamaan dengan produksi popok sekitar 99,9%," tambahnya.

BACA JUGA Waspadai Masker Medis Palsu Beredar di Pasaran

Menurut Ananta, bahan baku masker perseroan sebisa mungkin menggunakan barang lokal. Bahkan, rata-rata 75% kandungannya dari bahan lokal. Seperti meltblown yang merupakan serat non-woven dari polypropylene sebisa mungkin diperoleh dari lokal. Tidak hanya itu, perseroan sudah berusaha menekan harga jual, namun biaya produksi memang mengalami kenaikan saat pandemi.

"Harga bahan baku meltblown mengalami kenaikan luar biasa, saat periode normal hanya US$ 2 per kilogram, namun di masa tertingginya bisa US$ 150 per kilogram," katanya.

BACA JUGA Abai Gunakan Masker, Ini Jawaban Satgas

Ananta berharap masyarakat lebih aware terhadap masker yang digunakan, dan pemerintah dapat menganjurkan penggunaan masker yang benar dan tepat.

"Saat ini perusahaan masih berupaya memenuhi produksi dalam negeri dan tengah berupaya menggenjot produksi agar dapat mengurangi beban biaya, sehingga bisa lebih efisien," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com