Jasa Raharja Raih Penghargaan "The Best CSR of The Year 2021"

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 22:11 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jasa Raharja meraih penghargaan "The Best CSR of The Year 2021" untuk kategori perusahaan keuangan non-publik dari Majalah Economic Review. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Raharja (persero) meraih penghargaan di bidang tanggung jawab perusahaan, yakni juara pertama "The Best CSR of The Year 2021" untuk kategori perusahaan keuangan non-publik dari Majalah Economic Review.

Direktur Keuangan Jasa Raharja Myland juga turut mendapat penghargaan sebagai "The Best Indonesia-Director for CSR of The Year 2021".

Dewan juri penghargaan tersebut beranggotakan antara lain Ayu Ekasari (dosen S3 FEB Universitas Trisakti), Eka Sri Dana Afriza (dosen IPMI International Business School), Maria Dian Nurani (Sekjen International Society of Sustainability Professional/ISSP), Ade Suryanti (Wakil Rektor Universitas Al Azhar Indonesia), dan M Hatta Fahamsyah (Wakil Rektor Universitas Pelita Bangsa).

Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dalam siaran pers yang diterima Sabtu (28/8/2021) mengatakan, Jasa Raharja memahami peran penting program CSR sebagai bagian untuk mendukung agenda pembangunan global sustainable development goals (SDGs) para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, melalui 17 tujuan dan 169 target yang harus tercapai pada tahun 2030.

Direktur Keuangan Myland mengatakan, Jasa Raharja senantiasa berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). “Program TJSL Jasa Raharja saat ini difokuskan untuk mendukung program percepatan vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah sehingga tercipta kondisi herd immunity di masyarakat,” jelas Myland.

Beberapa program TJSL Jasa Raharja saat ini adalah melakukan program vaksinasi yang telah dilakukan di lebih dari 16 kota di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Polri, Kemhub, dan instansi lain, pemberian bantuan sosial melalui program JR Merdeka Peduli, pemberdayaan (empowerment) korban kecelakaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan melalui program Teman Disabilitas Jasa Raharja, JR Peduli Hutan berupa penanaman mangrove, dan lain sebagainya.

Program vaksinasi Merdeka JRku telah dilakukan di lebih dari 16 kota antara lain Malang, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Serang, Surakarta, Bengkulu, DKI Jakarta (kantor pusat Jasa Raharja dan Kramat Jati), Depok Jawa Barat, Bali, Papua, Malang, Cepu-Bojonegoro, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

Program JR Merdeka Peduli dilakukan di 28 cabang Jasa Raharja yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kabupaten Bangka, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Kendari, Palu, Manado, Mataram, Kupang, Ambon, dan Jayapura.

Sumber: BeritaSatu.com