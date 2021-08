Harga Batu Bara Naik, Bumi Resources Berhasil Catat Laba

Minggu, 29 Agustus 2021 | 09:29 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraih laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 1,9 juta (Rp 27,2 miliar) pada semester I-2021. Nilai ini berbanding terbalik dengan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang merugi US$ 86,1 juta.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava menjelaskan, peningkatan laba bersih ini disebabkan oleh meningkatnya harga batu bara. Kenaikan harga ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pasokan global, pandemi Covid-19, variabel kondisi cuaca, kemacetan infrastruktur dan ketidakpastian politik.

"Meski dalam kondisi pandemi, produksi tetap terjaga seperti tahun sebelumnya. Langkah-langkah perlindungan dan keamanan yang ketat juga telah dilakukan di semua area operasional dan kantor kami," jelas dia dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.

Adapun pada semester I-2021, harga batu bara meningkat 20% menjadi US$ 56,2 per ton dari semester I-2020 yang mencapai US$ 46,9 per ton. Kenaikan harga ini berdampak terhadap laba bruto pada semester I-2021 yang meningkat 104%.

Sementara itu, pendapatan operasional meningkat 179% menjadi US$ 370,9 juta dari US$ 132,7 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan masih terkendali di angka US$ 1,81 miliar dan inventori akhir menurun menjadi 1,9 metrik ton (MT) untuk mengoptimalkan belanja modal.

Belum lama ini, Bumi Resources telah memproses pembayaran utang ke-14 senilai US$ 23,3 juta melalui agen fasilitas pada 9 Juli 2021. Pembayaran ini mewakili pinjaman pokok sebesar US$ 15,9 juta dan bunga senilai US$ 7,4 juta untuk Tranche A. Dengan demikian, Bumi telah melunasi utang senilai total US$ 365 juta atas pokok dan kupon Tranche A hingga saat ini.

Dileep mengatakan, pembayaran utang dilakukan per tiga bulan dan saat ini memasuki pembayaran ke-14. Perseroan saat ini telah membayar keseluruhan sebesar US$ 365 juta secara tunai.

“Utang tersebut terdiri atas pokok Tranche A sebesar US$ 211,7 juta dan bunga sebesar US$ 153,3 juta, termasuk bunga akrual dan bunga yang belum dibayar (back interest),” ungkap Dileep.

Dia menambahkan, pembayaran berikutnya atas Tranche A akan jatuh tempo pada Oktober 2021. Kupon PIK dari tanggal 11 April 2018 hingga 9 Juli 2021 atas Tranche B dan C juga sudah mulai dikapitalisasi.

Pada 12 April 2021, Bumi juga membayar utang senilai US$ 6,9 juta, dan Januari 2021 membayar bunga pinjaman Tranche A sebesar US$ 3,2 juta. Bumi Resources menargetkan pengurangan beban utang yang lebih tinggi tahun ini. Hal itu seiring penguatan harga rata-rata penjualan batu bara ke level US$ 70-80 per ton.

Perseroan masih memiliki kemampuan pelunasan utang yang baik pada 2021. Pada kuartal IV-2020, harga batu bara sudah menunjukkan tren kenaikan, setelah beberapa kuartal sebelumnya berturut-turut melemah akibat pandemi Covid-19.

"Dengan membaiknya sektor batu bara dan tren kenaikan harga batu bara yang masih berlanjut pada kuartal II-2021, perseroan berharap dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan pada 2021, meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia masih mempengaruhi pemulihan ekonomi," ujar Dileep.

Sumber: Investor Daily