Ini 6 Perusahaan Terbuka Terbesar di Dunia, Facebook Termuda

Minggu, 29 Agustus 2021 | 14:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak banyak perusahaan terbuka di dunia ini yang bisa menembus kapitalisasi pasar US$ 1 triliun. Tepatnya hanya ada enam perusahaan.

Menurut data companiesmarketcap.com yang diambil hari ini, Minggu (29/8/2021), keenam perusahaan tersebut adalah:

No Perusahaan Kapitalisasi Negara Asal Usia Perusahaan 1 Apple US$ 2,46 triliun Amerika Serikat 45 tahun 2 Microsoft US$ 2,25 triliun Amerika Serikat 46 tahun 3 Alphabet (Google) US$ 1,92 triliun Amerika Serikat 88 tahun 4 Saudi Aramco US$ 1,86 triliun Arab Saudi 23 tahun 5 Amazon US$ 1,7 triliun Amerika Serikat 27 tahun 6 Facebook US$ 1,05 triliun Amerika Serikat 17 tahun

Facebook adalah perusahaan termuda yang mencapai kapitalisasi US$ 1 triliun dengan usia 17 tahun, sementara Saudi Aramco adalah satu-satunya perusahaan di luar AS dan di luar sektor teknologi yang masuk enam besar.

Perusahaan berikutnya yang bisa masuk enam besar adalah Tesla dengan kapitalisasi US$ 704,81 miliar, disusul Berkshire Hathaway dengan US$ 647,78 miliar, TSMC dengan US$ 614,49 miliar, Tencent dengan US$ 572,13 miliar, dan Nvidia dengan US$ 564,08 miliar.

