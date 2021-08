"Hantu" Tapering, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

Minggu, 29 Agustus 2021 | 16:23 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserves (The Fed) mengatakan akan mulai memangkas stimulus (tapering) akhir tahun ini, menyusul mulai pulihnya kondisi ekonomi Negeri Paman Sam tersebut. Namun sejauh ini belum ada rencana untuk menaikkan suku bunga. Lantas, bagaimana dampak tapering bagi Indonesia?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, untuk saat ini risiko yang dirasakan belum akan terlalu besar. Dampak yang paling utama yaitu meningkatnya volatilitas di pasar keuangan seiring investor yang sering melakukan konsolidasi akibat sentimen tapering off. Sebab komentar dari pejabat The Fed juga akan memengaruhi psikologis pasar keuangan.

“Jika (tapering off) sudah dilakukan, saya kira dampaknya ada pada pergerakan nilai pasar saham dan nilai tukar di dalam negeri. Ada potensi nilai tukar akan melemah di awal The Fed melakukan tapering off karena aliran modal ke luar (capital outflow). Namun saya kira hal ini akan terjadi dalam jangka waktu pendek dengan range yang tidak terlalu besar. BI saya yakin akan melakukan intervensi jika pelemahan nilai tukar bergerak ke pelemahan yang sangat dalam,” kata Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Minggu (29/8/2021).

Tapering off menurutnya juga tidak akan berdampak secara langsung pada upaya pemulihan ekonomi. Capital outflow tidak akan terjadi secara lebih besar dibandingkan 2013 karena proporsi kepemilikan asing dalam surat utang juga jauh lebih kecil. Di saat yang bersamaan, defisit pada neraca transaksi berjalan juga berada pada level manageable.

Kedua, dampak pelemahan rupiah tidak akan terlalu dalam. Untuk potensi, memang ada kenaikan imbal hasil surat utang. Secara teoritis, ketika imbal hasil meningkat maka cost of fund penerbitan surat utang akan menjadi lebih mahal. "Kondisi ini tentu tidak favourable bagi pemerintah yang di sisa tahun ini dan tahun depan masih akan menerbitkan surat utang. Namun, dengan masih terlibatnya BI sebagai standby buyer, risiko ini bisa diminimalisir,” kata Rendy.

Untuk mengantisipasi dampak tapering, menurutnya otoritas moneter Bank Indonesia (BI) perlu melakukan langkah kebijakan intervensi seperti suku bunga acuan, intervensi di pasar spot, tunai, hingga di pasar surat berharga negara (SBN).

Dukungan kebijakan non-moneter dari pemerintah juga diperlukan, yaitu menjaga neraca dagang berada pada level yang akomodatif. Artinya jika neraca dagang harus kembali defisit, maka tidak begitu besar, sehingga tidak akan berdampak pada neraca transaksi berjalan. "Neraca transaksi berjalan ini menjadi penting karena akan ikut memengaruhi keputusan BI, misalnya dalam menurunkan atau menaikan suku bunga acuan," kata dia.

