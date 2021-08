Ini Tahapan BRI Fasilitasi UMKM Masuk Pasar Ekspor

Minggu, 29 Agustus 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia agar bisa merambah pasar ekspor, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah melakukan sejumlah program pendampingan melalui beberapa tahapan yaitu go modern, go digital, go online, dan go global.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto memaparkan, pada tahapan go modern, para UMKM binaan BRI dididik untuk bisa mengemas produknya sesuai dengan kebutuhan pasar dan tidak lagi mengandalkan pola tradisional, tetapi sudah lebih modern.

“Kita mulai membina UMKM dengan membawa mereka go modern. Artinya setiap pengusaha binaan BRI akan dididik bagaimana dari sisi produksi dan manajemennya supaya lebih modern. Kalau membuat produk, dia harus melihat dulu apa kebutuhan pasar. Bukan produknya dulu yang dibuat baru melihat kebutuhan pasar,” kata Amam Sukriyanto dalam acara diskusi "Mengetuk Pintu Ekspor" yang menjadi rangkaian kegiatan "Lokal Keren Jatim Road to Brilianpreneur 2021", Minggu (29/8/2021).

Berikutnya adalah go digital untuk mengajarkan para UMKM agar bisa memanfaatkan platform digital dalam mempromosikan produknya seperti lewat berbagai platform media sosial.

“Di era digitalisasi, yang tidak menggunakan platform digital akan ditinggal. Kita tidak ingin 80% UMKM yang ada di Indonesia yang notabene nasabah BRI menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita ingin mereka maju dengan cara mengajak mereka go digital,” kata Amam.

Selanjutnya adalah go online untuk melatih para UMKM agar bisa menjual produknya di marketplace online, atau membuat platform online sendiri. “Adanya pandemi juga telah mengubah bagaimana lifestyle orang dalam berbelanja, di mana saat ini banyak yang beralih ke online, sehingga UMKM juga harus ready ke arah sana. Salah satunya juga lewat program Lokal Keren Jatim ini,” kata Amam.

Setelah tiga tahapan tersebut, berikutnya adalah membawa UMKM untuk go global atau merambah pasar ekspor, salah satunya lewat kegiatan tahunan Brilianpereneur yang rutin digelar BRI. “Jadi nanti eksibitor-eksibitor yang sukses di sini (Lokal Keren Jatim) akan kita ajak ke ajang berikutnya yaitu Brilianpreneur 2021. Ini eksibisi yang sifatnya internasional dan UMKM unggulan bisa melakukan business matching langsung dengan pembeli luar negeri,” ungkap Amam.

